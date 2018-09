Slavia vs. Plzeň víc než derby? Hráči vypálili před šlágrem odlišné názory

Jde o souboj prvního s druhým, mistra s vicemistrem. Momentálně nemůže česká nejvyšší soutěž nabídnout nic lepšího. Nebo ano? I vzrušené debaty na toto téma dotvářejí kolorit ligového magnetu, který dnes uvidí vyprodaný Eden.

Odšpuntoval je Michael Krmenčík. „Osobně se na utkání těším. Bude to svátek fotbalu, větší zápas v české lize neexistuje. Řadím to výš než derby,“ prohlásil svérázný plzeňský útočník minulou neděli – a pořádně tím rozpálil fanoušky obou pražských „S“, pro které je vzájemný souboj dvou tradičních pražských značek posvátná záležitost. A Krmenčíkova slova tak považují za rouhání.

Podobně jako plzeňská hvězda se přitom vyslovil i hráč z červenobílého tábora. „Je to důležité utkání proti prvnímu v tabulce, pro nás jako derby, takže musíme být soustředěnější a více si uvědomit sílu soupeře než v předchozích kolech,“ vyjádřil se pro klubovou televizi kamerunský stoper Michael Ngadeu, který logicky nemá pod kůží všechny historické souvislosti. A proto ho spíš než tradice zajímá současný pohled na tabulku.

Kapitán Slavie nicméně situaci okamžitě zachránil. „Víme všichni, že derby je ještě něco víc, tam je ta rivalita větší,“ ujistil Josef Hušbauer. „Zápasy s Plzní jsou také velké, ale je to tím, že hrají stabilně několik let vpředu a je to náš velký rival o titul.“

Situace je po šesti kolech jasná. Plzeň si zatím drží stoprocentní bilanci a naposledy deklasovala Mladou Boleslav 6:1. Slavia se Spartou, které si svorně vytkly za cíl Viktorii z ligového trůnu sesadit, už naopak počítají ztráty. Červenobílí nezvládli domácí zápas s Jabloncem (0:2), Sparta zaváhala dokonce už dvakrát – s Příbramí (2:2) i na Bohemians (1:1).

Domácí proto musí dnes rozjetého obhájce titulu bezpodmínečně zastavit. Nebo aspoň přibrzdit, aby se neurval do trháku.

„Slavia bude chtít vyhrát, protože hraje doma, chce být mistr a ví, že je pro ni tento zápas strašně důležitý,“ přenesl plzeňský kouč Pavel Vrba takticky tlak na soupeře.

Červenobílí nemají kam uhnout – stejně jako na jaře. Tehdy šli do zápasu s Plzní s vědomím, že musí bezpodmínečně vyhrát, aby odložili mistrovské oslavy Viktorie a zároveň odrazili dotírající Olomouc v boji o druhé místo. A náročný úkol zvládli, po suverénním výkonu zvítězili 2:0, čímž jen potvrdili báječnou bilanci, kterou s Plzní doma mají. Vyhráli s ní poslední čtyři ligové zápasy při celkovém skóre 9:0.

„Nám jarní zápas vyšel jak výsledkově, tak herně, takže je jasné, že se z něj Plzeň poučí a bude z něj vycházet stejně jako my,“ připomněl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který bude spoléhat i na sílu napěchovaného stadionu. „V posledním vzájemném utkání, které máme všichni v živé paměti, tady byla asi nejlepší atmosféra, jakou jsem zažil. Nemůžeme se dočkat, už aby ten zápas začal. Těším se moc.“

A není zdaleka sám.

