Jablonec posiluje obranu na Evropskou ligu. Přivedl exslávistu Sobola

Jablonec, který se připravuje na účast v Evropské lize, potřeboval přivést levého beka, jelikož po letním odchodu Jaroslava Zeleného do Slavie měl na tomto postu jen Matěje Hanouska. Nakonec Severočeši sáhli po osminásobném ukrajinském reprezentantovi, který má s českou ligou zkušenost ze Slavie, ve které odehrál 20 zápasů a dal jeden gól.

S aklimatizací v klubu by mu měl pomoci kapitán Tomáš Hübschman, který strávil deset let v Šachtaru, do kterého Sobol přišel v roce 2013 z Metalurgu Záporoží. Kromě Slavie hostoval Sobol také v Metalurgu Doněck, Metalistu Charkov a Luhansku.