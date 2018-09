Bílek se Zlínem vede ligu! Užíváme si to, byla to motivace, zářil kouč

Trenére, napadlo by vás před sezonou, že budete po neúplném osmém kole první?

„Nepočítali jsme s tím, ale teď jsme moc spokojení a užíváme si to. Byla to pro nás motivace, být na den nebo dva první. Klukům jsem před sezonou říkal, že bych chtěl, abychom získali víc bodů než v minulém ročníku, vstřelili víc gólů a míň jich dostali. Pro Zlín je první místo úžasné, sezona se vyvíjí fantasticky.“

Zápas na Bohemians se pro vás moc fantasticky nevyvíjel, utkání spělo k bezgólové remíze.

„Bohemka byla nepříjemný protivník. Když jsme to v první půli otevřeli, měli jsme problém. Při penaltě nás podržel brankář Dostál a pak jsme ustáli konec. O přestávce jsem klukům říkal, že nemůžeme hrát tak roztaženě. Pak jsme bránili od půlky a bylo to lepší. Je pravda, že jsme neměli tolik šancí, ale ve druhém poločase jsme si jednu vytvořili, proměnili ji a vyhráli.“

SESTŘIH: Bohemians - Zlín 0:1. Klokani nedali penaltu, Zlín jde do čela tabulky Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

V čem je kouzlo Zlína?

„Poctivě bráníme a vpředu máme dva vysoké útočníky, kteří jsou schopní se uvolnit i podržet míč. Ale opakuju, Bohemka nás hodně provětrala. Byly tam skulinky, které si ještě musíme rozebrat. Potkali jsme zatím nejméně příjemného soupeře, ale zvládli jsme to.“

A dál? Kam až můžete vystoupat?

„Nedáváme si konkrétní cíl, zůstáváme na zemi. Musíme pracovat stejným způsobem jako dosud. Byla by škoda, kdybychom to promarnili nějakou laxností.“

S touhle strategií půjdete už do příštího utkání proti Baníku?

„Jasně, bude to pro nás další velká prověrka. Baník má dobrý tým a obrovskou základnu fanoušků, bude vyprodáno. Už teď se těšíme, tyhle zápasy bývají výjimečné.“

Bohemians - Zlín: Dostál znovu čaroval, Klokani se tahají za hlavu! 720p 360p REKLAMA

Bohemians - Zlín: Skvělý Dostál! Vytáhl penaltu Martinu Haškovi! Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Bohemians - Zlín: Trefuje se Hronek! Fastav otevřel skóre po krásné akci na tři doteky 720p 360p REKLAMA

Bohemians - Zlín: Fatální selhání gólmana Dostála Bohemians nepotrestali! Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Bohemians - Zlín: Poznar se s tím nepáral, z úhlu mohl skórovat 720p 360p REKLAMA

Bohemians - Zlín: Největší šance Klokanů! Po skvělém pasu Dostála si ale Júsuf se Záviškou překáželi Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Bohemians - Zlín: Fastav zahrozil, k dobré hlavičce se dostal Poznar! 720p 360p REKLAMA

Bohemians - Zlín: Jedovku Dostála po rohu vytáhl gólman Zlína Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.