Forma Plzně před LM: Limberský při chuti, ale chybí Krmenčíkovy góly

Už ve středu čeká plzeňskou Viktorii velká sláva, potřetí v klubové historii rozjede boje v základní skupině Ligy mistrů. Jak je český mistr připravený na soutěž mezi evropskou smetánkou, kterou startuje domácím duelem s CSKA Moskva? V sobotním duelu s Opavou (1:0) se Viktoria opět trápila v koncovce a zachránila ji až penalta odpískaná na základě upozornění videorozhodčího. Co utkání ukázalo o formě Limberského a spol.?

Radost plzeňských hráčů z gólu do sítě Opavy • FOTO: Michal Beránek (Sport)

Elitní český šutér se protrápil debaklem na Slavii (0:4), nedařilo se mu ani proti Opavě. Dlouhé minuty čekal na kloudný balon, sváděl těžké souboje se stopery, ale prakticky nedostal přihrávku. Nadějnou pozici po přihrávce Hořavy v prvním poločase utnul ofsajdový praporek pomezního sudího, Krmenčík ale v zakončení stejně přestřelil… Když v 74. minutě přeci jen rozvlnil síť, odmával sudí další ofsajd. „Není to jen o něm, ale o hráčích, kteří mu musí udělat servis. Jedno, jestli v klubu nebo v reprezentaci, jinak se z toho může hrotový útočník zbláznit. Spíš viním hráče, kteří mu ten servis neudělali,“ hodnotil trenér Pavel Vrba.

Reprezentanti musí přidat

Jan Kopic, nejlepší hráč uplynulé ligové sezony. Tomáš Hořava, kreativní duše plzeňské zálohy. Oba reprezentanti, zkušení plejeři a klíčové opory. Jenže proti Opavě to bylo z jejich strany spíš tápání. Hořava často předržoval balon, kolikrát volil spíš přihrávku do strany, místo aby rozjel rychlý útok do nepřipravené obrany. Kopicovi zase chybí lehkost, šmrnc a především produktivita z minulé sezony, kdy si konstantně udržoval výtečnou formu. Odehrál šest téměř celých zápasů, ale ani v jednom nedal branku, nasbíral pouze jednu asistenci.