Jiráček po prohře s Baníkem: Hráli jsme špatně, Traoré nám chybí

Tohle nebyl váš den, co?

„Jednoznačně. Byl to náš nejhorší zápas v sezoně. Od první minuty nám nešlo absolutně nic. Z toho pramenilo to, co z toho vzniklo.“

Přečetl vás trenér Páník?

„Neřekl bych, že jsme byli přečtení. V lize máte všechny soupeře načtené. Absolutně jsme se nedostali do naší hry. Neměli jsme odražené balony, nešlo nám to kombinačně a ani ve finální fázi. Měli jsme nějaké šance, ale bylo toho málo. Nezasloužili jsme si ani bod.“

Měl jste už před utkáním špatný pocit?

„I s pohárem jsme pětkrát v řadě vyhráli. Všichni jsme si vědomi, že nebudeme válcovat ligu až do konce. Chtěli jsme tu sérii natáhnout co nejdéle, ale po tomto výkonu si nemůžeme na nic stěžovat. Hráli jsme špatně.“

Ibrahim Traoré hodně chybí, co?

„Samozřejmě. Nebudeme si nic nalhávat. Hrál ve fantastické formě. Udržel hodně balonů, dokázal hru zklidnit. Teď nám tohle trošku chybí. Nejsme tolik na balonu a v mezihře. Ale na to se vůbec nemůžeme vymlouvat. Musí za to vzít jiní. Do příštích zápasů je potřeba se zlepšit.“

