SESTŘIH: Karviná – Příbram 4:1. Karviná si s chutí zastřílela, hosté přišli o Slepičku

V utkání jako první zahrozili hosté, když po centru z levé strany z otočky pálil Slepička. Berkovec jeho přízemní střelu nohou vyrazil. Neuběhla ani minuta a v rychlém protiútoku chtěl Slepička ve skluzu přihrát spoluhráči a sám si při tom zlomil nohu a musel střídat. Nahradil ho Radek Voltr.

Příbram se pak zdála být opařená ztrátou svého klíčového útočníka a aktivitu přejali domácí hráči. Nejnebezpečněji se ve vápně prosazoval Wágner, kterému jeden gól hlavou nebyl uznán pro ofsajd. Chvíli poté se znovu tlačil do šance a hlavou přestřelil.

Ve 22. minutě se domácí dočkali, když po levé straně zatáhl míč Bojan Letić a v pokutovém území přesně našel Budínského, který pohotovou střelou na zadní tyč otevřel skóre.

Po pouhých sedmi minutách Karviná zdvojnásobila své vedení. Do třetice všeho dobrého se opět po centru Letiće do zakončení hlavou protlačil Wágner a tentokrát byl neomylný – 2:0.

Csaplár se rozhodl vrhnout všechny síly do útoku a do druhého poločasu vyslal za Rudolfa Skácela Ruslana Mingazova, který se už po 40 sekundách hry opřel do nedůrazně odhlavičkovaného míče od Janečky a propálil Berkovce.

Hostím ale dlouho nadšení nevydrželo a Karviná znovu odskočila na rozdíl dvou branek. V 53. Minutě si prudký centr aktivního Letiće do vlastní sítě nešťastně srazil Milan Nitrianský.

V závěru zápasu se po vhazování dostal k míči Moravec, který z bránících hráčů Příbrami udělal kužely a prošel až k brankáři Švengerovi, kterému tvrdou ranou pod břevno nedal šanci.

Karviná si připisuje druhé domácí vítězství v řadě a Příbram nadále čeká na vítězství na hřišti soupeřů, kde si připsala pouze jeden bod (v 5. kole na hřišti Sparty po remíze 2:2).

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22. Budínský, 29. Wágner, 53. Nitrianský (vl.), 86. Jan Moravec Hosté: 46. Mingazov Sestavy Domácí: Berkovec – Čolić, Panák, Janečka (C), Jan Moravec – Mertelj, Budínský (80. Ramírez) – Ba Loua (72. Guba), Lingr (52. Smrž), Letić – Wágner. Hosté: Švenger – Hlúpik, Nitrianský, Tregler, Skácel (C) (46. Mingazov) – Průcha, Květ, Soldát (69. Pejša), Antwi – Fantiš – Slepička (11. Voltr). Náhradníci Domácí: Pastornický, Smrž, Krivák, Guba, Tusjak, Ramírez, Suchan Hosté: Kočí, Kilián, Pejša, Mingazov, Rezek, Kodr, Voltr Karty Domácí: Wágner, Mertelj Hosté: Soldát, Skácel, Voltr, Nitrianský Rozhodčí Marek – Paták, Polák Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 2 814 diváků

Karviná - Příbram: Hoďte tam ručník! Moravec prokličkoval do vápna a zavěsil pod břevno, 4:1! 720p 360p REKLAMA

Karviná - Příbram: Smolař Nitrianský! Po jeho vlastním gólu Příbram ztrácí dvě branky, 3:1! 720p 360p REKLAMA

Karviná - Příbram: Střídající Mingazov po čtyřiceti sekundách skóruje, 2:1! 720p 360p REKLAMA

Karviná - Příbram: Ba Loua z hranice vápna mířil těsně vedle! 720p 360p REKLAMA

Karviná - Příbram: Po parádním centru Letiče uklízel míč Wágner, 2:0! 720p 360p REKLAMA

Karviná - Příbram: Svižná akce domácích! Budínský otevírá skóre, 1:0! 720p 360p REKLAMA

