Matoušek: V Příbrami jsem byl běžec, teď musím předvádět i fotbal

Za Slavii jste už odehrál pár minut, ale opravdová premiéra přišla až teď, že?

„Přesně tak, na Bohemku budu vzpomínat rád. Teď jsem si proti ní užil větší premiéru za Slavii a v Příbrami jsem jí zase dal dva góly.“

Cítil jste nervozitu?

„Vůbec, na to jsem neměl ani pomyšlení, protože jsem tam šel rovnou z lavičky. Ani jsem se nestihl pořádně rozběhat.

Slavia - Bohemians: Teclovi se otočilo koleno, musel být odnesen a střídán 720p 360p REKLAMA

Bylo to kvůli tomu složitější?

Připravený jsem byl, to musím být celý zápas. Ale že jsem šel rovnou z lavičky, bylo prvních dvacet minut znát. Po fyzické stránce to bylo těžké.“

Hned jste ovšem měl dvě celkem dobré šance…

„Tu první jsem měl řešit po zemi, škoda. A ve druhé situaci jsem měl míč na slabší nohu po těžkém zpracování, kdyby to vyšlo, byla by to jen třešnička.“

Jak se vám hrálo přímo na hrotu, což není vaše obvyklá pozice?

„V Příbrami jsem taky hrál napůl hroťáka, jenže se Slépou (Miroslav Slepička), což bylo o něčem trochu jiném. Měl jsem hlavně náběhy, ve Slavii si musím pro balóny chodit i sám. Pořád je to o učení. Tam jsem byl vlastně jen běžec, tady musím předvádět i fotbal (směje se).“

Co říkáte na početnou marodku slávistických útočníků?

„Pro mě je to vlastně dobře, ale těším se, až se zranění kluci vrátí a poznám celý tým. Velká marodka mi pomohla v tom, že se přestup uskutečnil už teď. A přišel jsem proto, abych hrál.“

Jaký je největší rozdíl mezi Příbramí a Slavií?

„Asi v tom, že tady chodí víc lidí. Ale i tréninky jsou úplně jiné, je to náročnější. Nechci shazovat Příbram, ale tady je to víc fotbalovější. Pro mě je to obrovská zkušenost, jsem rád, že jsem přišel už teď. S týmem můžu být o čtyři měsíce déle a rychleji se s ním sžít. Teď si pořád zvykám, ale to k fotbalu patří. Kdybych šel do ciziny, bude to ještě těžší. V zimě chci už být zvyklý a bojovat o sestavu.“