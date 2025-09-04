Zorvan v Jablonci: v Česku ho udržely ambice i změna poměrů. Jak má složený plat?
Cílil na cizinu - a to velmi silně. Netajil se tím, že potřebuje vylepšit rodinný rozpočet a za hranicemi k tomu viděl přívětivější podmínky. Nedivte se, Filip Zorvan, jenž prožil životní sezonu, když Olomouc postrčil do elitní šestky i k triumfu v poháru, za sebou neměl nejlukrativnější štace, některé i ekonomicky viditelně problematické. Přesto se nakonec objeví v dresu Jablonce. Proč změnil záměry?
V minulém ročníku zapsal pět gólů, k tomu přihodil deset asistencí. Vylétl tedy na patnáct bodů, jichž do startu sezony nasbíral za šest roků v lize jen sedmnáct. To je skok, který ještě umocnily dvě branky ve finále poháru, jimiž na Andrově stadionu prohloubil sparťanskou depresi.
Stal se z něj adept reprezentace, dokonce se objevil na posledním srazu, při němž Češi porazili v kvalifikaci mistrovství světa Černou Horu a pak dostali napráskáno v Chorvatsku. Na plac se Filip Zorvan nedostal.
Ihned poté se však vrhnul do zapeklité hry, rozhodl se, že bude čekat na ideální angažmá. Ideální rozuměj lukrativní, nejlukrativnější možné.
„Cíl je rozhodně zahraničí. Něco se rýsuje, ale nevím, jestli říct, zda je to blízko. Konkrétní nabídky jsou a je to na mně. Teď čekám, zda se neobjeví něco, po čem toužíme s manželkou nejvíc. Ale když ne, tak příjmu nabídku v jedné ze sousedních zemi,“ vykládal. „Nejvíc by se mi líbil Perský záliv, nebo Turecko,“ upřesnil.
Postupně posouval termíny, nejprve chtěl mít jasno do konce června. Jenže přesun na novou adresu se nedařilo dotáhnout. Mluvilo se o