Tvrdík končí s komunikací na síti: Pro Slavii je to nyní nejpřínosnější

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík a jeho radost
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík a jeho radost
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík s plzeňským šéfem Adolfem Šádkem
Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci Slavie
Adolf Šádek a Jaroslav Tvrdík si před odletem svých týmů na zápasy Evropské ligy dopřáli společné pivo
Jaroslav Tvrdík a Pavel Tykač oslavují titul Slavie
Mistrovské oslavy Slavie
Jaroslav Tvrdík se v Olomouci raduje z titulu Slavie
Jaroslav Tvrdík za Davidem Trundou na valné hromadě FAČR
10
Fotogalerie
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík oznámil, že přerušuje komunikaci na sociální síti X (dříve Twitter), kde byl během celého svého dosavadního působení v Edenu velmi aktivní. „V poslední době z toho nemám radost. Dnešním dnem jsem se rozhodl dát si pauzu,“ napsal předseda představenstva obhájce ligového titulu.

Slavia, Plzeň a Baník v úterý ve společném prohlášení oznámily, že odebírají redaktorům deníku Sport akreditace na domácí zápasy. Stanovisko redakce čtěte ZDE>>>

Tvrdík ve středu dopoledne naťukal na síť X příspěvek, v němž uvedl, že bude nyní komunikovat už jen přes klubové kanály a na oficiálních setkáních.

„V těchto dnech to bude deset let, co jsem přišel do Slavie. Od té doby jsem se snažil vést maximálně otevřenou komunikaci s Vámi, fanoušky. Tento účet mi v tom byl přirozenou součástí práce. Díky němu jsme dokázali otevřít řadu důležitých témat. I když jsem se tady dopustil chyb (za které se omlouvám), věřím, že celková pozitiva převažila,“ napsal Tvrdík.

„V poslední době z toho nemám radost. Dnešním dnem jsem se rozhodl dát si pauzu. Budu i nadále komunikovat s fanoušky, ale cestou klubových kanálů nebo při oficiálních setkáních. Věřím, že tento způsob je pro Slavii nyní tím nejpřínosnějším,“ uzavřel slávistický boss.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

