Tvrdík končí s komunikací na síti: Pro Slavii je to nyní nejpřínosnější
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík oznámil, že přerušuje komunikaci na sociální síti X (dříve Twitter), kde byl během celého svého dosavadního působení v Edenu velmi aktivní. „V poslední době z toho nemám radost. Dnešním dnem jsem se rozhodl dát si pauzu,“ napsal předseda představenstva obhájce ligového titulu.
Slavia, Plzeň a Baník v úterý ve společném prohlášení oznámily, že odebírají redaktorům deníku Sport akreditace na domácí zápasy. Stanovisko redakce čtěte ZDE>>>
Tvrdík ve středu dopoledne naťukal na síť X příspěvek, v němž uvedl, že bude nyní komunikovat už jen přes klubové kanály a na oficiálních setkáních.
„V těchto dnech to bude deset let, co jsem přišel do Slavie. Od té doby jsem se snažil vést maximálně otevřenou komunikaci s Vámi, fanoušky. Tento účet mi v tom byl přirozenou součástí práce. Díky němu jsme dokázali otevřít řadu důležitých témat. I když jsem se tady dopustil chyb (za které se omlouvám), věřím, že celková pozitiva převažila,“ napsal Tvrdík.
„V poslední době z toho nemám radost. Dnešním dnem jsem se rozhodl dát si pauzu. Budu i nadále komunikovat s fanoušky, ale cestou klubových kanálů nebo při oficiálních setkáních. Věřím, že tento způsob je pro Slavii nyní tím nejpřínosnějším,“ uzavřel slávistický boss.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu