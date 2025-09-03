Brabec o odchodech, posilách a trhu. O koho měl zájem? Bazaly jako deset Prekopů
Baník nezažívá dobrý vstup do sezony. V Chance Lize má po pěti odehraných zápasech jen čtyři body a evropským pohárům už zamával. Zároveň Slezany v posledních týdnech opustili tahouni Ewerton, Matěj Šín, Tomáš Rigo a Erik Prekop. V rozhovoru pro aplikaci Chachar Pass však ostravský majitel Václav Brabec potvrdil, že klub posílí David Planka, Ondřej Kričfaluši, Artur Musák a Filip Šancl. O jakých dalších věcech boss Baníku mluvil?
O odchodech Ewertona a Matěje Šína
„Začnu Ewertonem, který by nikdy do Baníku nepřišel, kdybychom s ním nepodepsali výstupní klauzuli. To znamená, že když se hráč rozhodne odejít do nějakého jiného klubu, a ten klub je ochoten zaplatit částku, která ve výstupní klauzuli byla zmíněná, my nemáme žádné argumenty, jak hráči přestup zastavit. Pak přišla nabídka z Alkmaaru na Matěje Šína. Když s námi před rokem a půl prodlužoval smlouvu, už při tom váhal, protože říkal, že by tu smlouvu chtěl dojet do konce. Měl nějaké vysněné ligy, byla to belgická a holandská, kam se chtěl posunout a růst. I jemu jsme nějakým způsobem slíbili, že pokud přijde dobrá nabídka, a ona přišla, tak ho pustíme.“
O odchodu Tomáše Riga
„Před sezonou jsme deklarovali, že bychom pustili jednoho maximálně dva hráče. Asi za tři týdny potom přišel i Stoke s tím, že by chtěl Tomáše Riga. U něj byla situace strašně komplikovaná v tom smyslu, že jsem už věděl, že to bude třetí hráč, který bude nad rámec, a do osy týmu sáhneme moc. Vzpomněl jsem si na leden letošního roku, kdy já, Luděk Mikloško, Michal Bělák a agent jsme s Rigem seděli při prodloužení smlouvy. Tomášovi jsem dal ruku na to, že když přijde slušná nabídka, pustím ho. SMSky, které mi od Tomáše přišly a prosily mě, abych ho pustil, bych zveřejňovat nechtěl. Přeju mu to.“
O odchodu Erika Prekopa
„Myslel jsem si, že Rigem přestupy skončily, ale na druhý den se ozvala Slavia, že by ráda Erika Prekopa. Mám s Jaroslavem Tvrdíkem dobrý vztah, ale řekl jsem mu: ‚Jaroslave, já se o tom vůbec nechci bavit a ani se nechci potkávat.‘ Znám totiž jeho přesvědčovací argumenty. Pak to zkusil ještě jednou a někde v novinách řekl, že se mnou na to vůbec není řeč, což byla svatá pravda. Nabídku Erikovi dali víceméně po zápase s Celje. Bylo to hned na druhý den v pátek a tlak začínal být trošinku silnější. Erik dostal v osmadvaceti letech možnost se posunout výš, zahrát si Ligu mistrů a zabezpečit se možná na zbytek života. Stejně jako fanoušci jsem se těžko smiřoval s tím, že bych ho měl pustit, protože osobně jsem ho měl jako hráče i jako člověka hodně rád. Možná i tohle hrálo roli v tom, proč jsme připustili, že si se Slavií sedneme. Poprvé jsme se začali bavit v pondělí večer. Jednoznačnou podmínkou, proč jsme si ke stolu sedli, bylo to, že potřebujeme adekvátní náhradu. Nemyslím post za post, ale abychom nějaké hráče získali.“
O letním přestupovém období
„Zaspali jsme, jelikož jsme nepřivedli adekvátní náhradu. Nechci ale říkat, že Frýdek nebo Tiéhi náhradami nebudou. Mně osobně se Frýdek líbí, ale uvidíme, jak se popasuje s tím hrát za Baník. Je rozdíl hrát za Baník nebo za Liberec. Tiéhi je zkušený hráč, byl někde v Řecku nebo na Kypru, teď hraje u nás a budu mu moc přát, aby se mu dařilo. Ale souhlasím s tím, že za Tomáše Riga, Matěje Šína a Ewertona jsme náhradu nepřivedli, byť jsme se o to snažili. Dobře jsme věděli, že Ewerton odejde, protože tam byly velmi vážné indicie už v zimě, ale to se nakonec neuskutečnilo. Věděli jsme, že odejde i Tomáš Rigo nebo Matěj Šín. Byly tam i nabídky na Karla Pojezného. Semlelo se to tak, že odešli Šín, Rigo i Prekop, ale já osobně jsem s přestupovým oknem spokojený, protože vím, co k nám míří. To je cesta, kterou jsem predikoval.“
O českém trhu a zájmu o hráče
„V Česku je trh malý. Je pár hráčů, kteří by v tom přestupovém okně pro mě byli dobří. Můžu jmenovat Berana nebo Tomáše Ladru, ale ještě by byli i jiní, na které bych si vzpomněl. Pak rezonovali Slončík, Zorvan a další, o které jsme až tak moc nestáli, protože kdybychom stáli, na trhu bychom byli daleko pilnější. Přijdou mladí hráči, kteří mají budoucnost, jsou velmi cenění a všichni z nich jsou reprezentanti. Osobně jsem strašně moc stál o Tomáše Ladru. Volal jsem mu a říkal jsem mu, že už tři přestupová období po něm toužím a co mám udělat pro to, aby do Baníku šel? Tomáš se kvůli rodině rozhodl, že zůstane v Čechách a nakonec skončil v Plzni. A podotýkám, že za částku, kterou bych dal velmi rád, jenže není to jen o penězích. Stáli jsme i o Toma Slončíka, ale nepřivedli jsme ho proto, že jsme si na něj nedokázali sáhnout. Byla tam podmínka, že si ho Plzeň bude moct stáhnout v zimě nebo v létě.“
O klauzulích o zpětném odkupu
„Pokud vím, stalo se to jenom jednou v podobě Kuby Markoviče, který byl dvojkou za Letáčkem. Potom přišla nabídka na Letáčka ze Španělska a z Kuby se stala jednička. Hledali jsme adekvátní dvojku, což je doména Luďka Mikloška. Chtěli jsme ho moc. Koupili jsme ho za strašně málo a prodali jsme ho taky za strašně málo s ohledem na dnešní ceny. Bohužel se to stalo a Kuba se rozhodl jít. Můžu ale říct, že teď už u nikoho není smlouva takhle nízká. U těch dvou, které snad přivedeme, se jedná o vysoké ceny. Ale bohužel to takhle je, kdybychom na to nepřistoupili, ty hráče nepřivedeme. Taková je situace.“
O současném rozpoložení Baníku
„Baník miluju. Byl bych rád, abychom měli co nejlepší výsledky. Nejen v áčku, ale i v mládeži. Moc nerozumím té hysterii, která se v posledních dnech udála. Všechny kategorie hrají nahoře, devatenáctka je v Lize mistrů, béčko máme se Spartou a se Slavií ve druhé lize, kde hraje nahoře. Najednou se spustila hysterie, co že se to děje s Baníkem. Já říkám: vůbec nic se neděje, makáme, děláme, peníze máme a budeme je mít. Jsem ochoten, a snad jsem to za ta léta už ukázal, že umím napumpovat do Baníku peníze, protože já sám to tak cítím. Dokud budu majitelem Baníku, chci, aby stál na pevných základech. Nebudu se pouštět do dostihů. Dostihy můžou být takové, že to někdo přehřeje, pak třeba i odejde a klubu zůstanou závazky i hodně zklamaných fanoušků. Tohle dopustit nechci.“
O možném přehodnocení cílů
„Proč bych měl přehodnocovat cíle? Jsme teprve na začátku sezony. Kdybychom ze dvou zápasů, které nám chybí, přivezli šest nebo čtyři body, tabulka by vypadala úplně jinak. Loni se nám ze začátku taky nedařilo, ale skončili jsme třetí. Nevím, proč házíme flintu do žita a stahujeme kalhoty, když brod je ještě daleko. Porveme se o to, abychom nahoře byli, proto přivádíme posily. Musím říct, že byť jsme evropské poháry hráli druhý rok po sobě, Baník na to ještě není připravený, všichni jsme si sáhli na dno. Nejezdím na každý zápas áčka jen proto, abych prohrával nebo remizoval. Oukej, nepovedl se nám začátek sezony, ale jsem trošku zklamaný, že od toho, co nás vyřadilo Celje, máme takovou poraženeckou náladu. Beru jako úspěch, že jsme se dostali tak daleko.“
O stadionu na Bazalech
„Téma Bazalů je jedním z mých úkolů a také poslání mého fungování a žití v Baníku. Jedu to na více frontách. Bazaly jsou daleko podstatnější, než jestli odchází Prekop nebo jestli přivádíme toho a toho hráče. Budoucnost Baníku je spojená s Bazaly. Věřím tomu, že dopadnou. 23 a 24 je poslední výběrové řízení na zhotovitele projektu. Do konce roku budeme vědět, který projekt to bude a pak se budou vyřizovat papíry. Doufám, že vše poběží tak, abychom kolem roku 2030 měli stadion postavený. Vím jistě, když budeme mít Bazaly, budeme daleko silnější. Bude to jak deset Prekopů. Takhle to cítím.“
O případném investorovi
„O tom jsem nikdy neuvažoval. Na sítích jsem viděl, že Baník prodávám nebo dokonce že jsem ho už dávno prodal. Samozřejmě kdyby přišla dobrá nabídka vstupu nějakého investora, který by přišel a řekl, že by chtěl nějaký podíl v Baníku koupit, určitě bych se nad tím zamyslel. Ale osobně to nemám moc rád, protože vždycky se rozhoduju sám. Takhle vím, že když je víc majitelů, může to skřípat. Někdy se říká, že dva jsou moc. Pokud by to ale byl rozumný investor, který by měl rád fotbal a ideálně i Baník, nebránil bych se tomu, abych se nad tím zamyslel. Nic takového ale ve hře není.“
O tiskové konferenci v Olomouci
„Slyšel jsem na tiskovce Pavla Hapala, který moc dával najevo nelibost v tom, že mu odcházejí hráči typu Ewerton, Šín nebo Rigo. Do toho se zranili Kohút, Kubala a Almási. Smutek dával možná až moc najevo. Musím si s ním promluvit, protože on je trenér Baníku Ostrava a měl by hrát s tím, co má a co mu sportovní vedení přivede. V Baníku je to věčné dilema, s každým trenérem jsem seděl a vždycky jsem jim vnucoval mladé. Kdyby teď nebyl zraněný Laco Almási, nevím, jestli by Pavel postavil Kubu Piru. Když přijde nějaký nápink na hráče, s trenérem se to komunikuje. Říká se mu, že je pravděpodobné, že by hráč mohl odejít.“