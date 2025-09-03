Tvrdíkův detoX aneb jak svět přichází o fotbalového influencera. A co posun v kauze?
Jaroslav Tvrdík je, bez nadsázky či jízlivosti, nejvýraznější postava českého fotbalu na síti X. Čerstvě však platí minulý čas. Byl. „Rozhodl jsem se dát si pauzu,“ napsal ve své poslední zprávě. Stalo se tak den poté, co inicioval Společné prohlášení tří klubů, jímž Slavia, Plzeň a Baník odebraly akreditaci novinářům deníku Sport. Stanovisko redakce čtěte ZDE>>>
Tvrdík a Twitter, později X, platily za silnou, nerozlučnou a velmi výkonnou dvojici, kterou ve fotbale nešlo přehlédnout. Možná se tak dělo pod vlivem politické zkušenosti, kterou si s sebou funkcionář červenobílých nesl. Jeho zprávy, nezřídka večerní či pozdně noční, někdy chladně rozmyšlené, jindy plné emocí, se staly svébytným pojmem.
Svým způsobem legendou.
Bez přehánění určoval novou agendu, vyvolával témata, která přebírala a rozváděla média nebo která se stavěla do cesty FAČR či LFA tak hlasitě, že se jim nešlo vyhnout. To především v dobách, kdy ani v jedné z těchto asociací neměl zdaleka tak silné slovo jako nyní.
Ve fotbalových kancelářích sedí mnoho funkcionářů, kteří pod čarou vyprávějí, jak se „s Jardou dohodli, že s tím zatím nepůjdeme ven“, a za chvíli si téma debaty přečetli na X. Nebo jak Tvrdík obsah jiného jednání na síti posunul jiným směrem.
Vrchní slávista si každopádně vytvořil věrné publikum mezi slávistickými fanoušky a určitě pevnou síť nepřátel mezi těmi z tábora soupeřů v čele se Spartou. Za deset let tweetování na svém účtu nabral zajímavých padesát tisíc sledujících.
Někdy si svými tweety pomáhal, jindy škodil.
První přešlap po Kyjevu
Do druhé kategorie jistě patří památné rozhořčení po vyřazení ve třetím předkole Ligy mistrů od Dynama Kyjev v roce 2018. „Rozhodčí hrubě ovlivnili oba zápasy. Místopředseda Surkis by měl odstoupit a UEFA se nesmí divit, co fanoušci oprávněně skandují ve spojení s jejím jménem.“
Narážel na pokřik UEFA Mafia a následně toho velmi litoval, protože – jakkoli mohl mít pravdu – nedocenil povahu a především schopnosti a možnosti Grigorije Surkise, tehdejšího ukrajinského místopředsedy UEFA.
Své neuvážlivé psaní na tehdejším Twitteru se pak snažil složitě urovnávat a má se za to, že někdy v tomto čase si začal psát s Romanem Berbrem, jenž měl skrze Dagmar Damkovou dosah na evropskou fotbalovou matku.
Tvrdík skrze sítě vyvolával emoce a posílal do světa i to, co zvyklosti zapovídaly. „Nakažen je generální manažer. Po konzultaci s hygieniky Slavia požádá FAČR o stažení svých hráčů z reprezentace po večerním zápase,“ napsal v září 2020. Tedy v době covidu, kdy se jména nakažených tajila.
Před podzimní derby 2023 vyťukal. „Neberte to osobně, chceme se všichni bavit. Fotbal je show a tento týden je DERBY. Jako vrchní klaun Vám slibuji, že v našem Museu možná najdete i Vaše artefakty a lístky pro hosty dáme se slevou. Jo, Eden bude hořet.“ Zpráva je zajímavá především tím, že nedlouho předtím slávističtí ultras obrali ty sparťanské o jejich vlajky a plánovali je spálit.
Pak přišla „pauza“
Šéf Slavie prostě tweetoval hodně a rád. Tím víc ohromila zpráva, kterou vyťukal ve středu ráno po deváté hodině. Zněla takto:
„V těchto dnech to bude 10 let, co jsem přišel do Slavie. Od té doby jsem se snažil vést maximálně otevřenou komunikaci s Vámi, fanoušky. Tento účet mi v tom byl přirozenou součástí práce. Díky němu jsme dokázali otevřít řadu důležitých témat. I když jsem se tady dopustil chyb (za které se omlouvám), věřím, že celková pozitiva převážila. V poslední době z toho nemám radost. Dnešním dnem jsem se rozhodl dát si pauzu. Budu i nadále komunikovat s fanoušky, ale cestou klubových kanálů nebo při oficiálních setkáních. Věřím, že tento způsob je pro Slavii nyní tím nejpřínosnějším. Děkuji všem, se kterými jsme zde vedli normální diskuse, a budeme v nich pokračovat jinde. Ve fanzóně, na stadionu nebo u piva. Věřím, že tento způsob je pro Slavii i pro mě osobně nyní tím nejpřínosnějším.“
Tečka a od té doby skutečně ticho. Zda Jaroslav Tvrdík dospěl k rozhodnutí sám, nebo k němu byl postrčen na základě interní debaty v klubu, není známo. Funkcionář mluví o chybách, jichž se na síti dopustil. Může mít na mysli tweet o Christosi Zafeirisovi, v němž mluví o jeho rodině a který následně smazal. Může myslet také reakci na informaci redaktora Sportu o zájmu Slavie o Erika Prekopa. „Komediální seriál,“ napsal.
Erik Prekop má ve Slavii číslo 31.
Obě tyto zprávy byly součástí nebývale intenzivního měsíce – měřeno děním ve fotbale i na Tvrdíkově X – završeného dokumentem Společné prohlášení tří klubů. V něm Slavia, Plzeň a Baník odebraly Sportu akreditace na své domácí zápasy za „opakované publikování nepravdivých informací ze strany novinářů deníku Sport“.
Kritika i od slávistů
Právě Slavia a ještě spíše Jaroslav Tvrdík byli hlavními tahouny celé akce. Odezvy veřejnosti na síti byly protichůdné, hlavního autora však kromě „cizích“ hojně kritizovali i slávisté. A z řad veřejně známých osob přišly – zdá se, že výhradně – odmítavé reakce. Zda i to přispělo k Tvrdíkově detoxu, se neví.
V kauze jako takové došlo k posunu. „Představitelé fotbalových klubů Slavie, Plzně a Ostravy se dnes obrátili na Klub sportovních novinářů se žádostí o uskutečnění osobního jednání před Etickou komisí KSN ČR. Na setkání hodlají podrobně vyložit podněty, které je vedly k rozhodnutí odebrat deníku Sport novinářské akreditace na domácí zápasy,“ uvedl KSN ve svém prohlášení.
Klub se dohodl s fotbalovou asociací i na osobách mediátorů. „Mediátory tohoto jednání budou předsedové Michal Dusík za KSN a David Trunda za FAČR,“ oznámil KSN. Poté rozhodne etická komise klubu. Její předsedkyní je Barbora Černošková, bývalá redaktorka České televize, členy pak dostihový reportér Martin Cáp a Robert Sára, redaktor webu Sport.cz.
Deník Sport se ve stejné věci obrátil na Ligovou fotbalovou asociaci, od ní doposud odpověď nedorazila.