Sigma má na soupisce pro Evropu hráče, kterého ještě neukázala. Sparta se 7 posilami

Přestupák, jaký tu nebyl: Trpišovského voják, zbraň pro Baník, Sparta šlape do Martince
Jásir Núr (vpravo) by měl posílit Olomouc
Jásir Núr v dresu Teplic v souboji s Ondřejem Vitíkem ještě v dresu Sparty
Konferenční liga
Přípravy na Evropu finišují. Fotbalová Sigma Olomouc stačila vepsat na týmovou soupisku pro Konferenční ligu poslední dvě zvučné posily, které dotáhla na začátku týdne. Vedle Ahmada Ghaliho z Liberce a Michala Berana z Jablonce se na listu objevil i útočník, kterého vedení klubu ještě oficiálně ani nepředstavilo.

Nejde o překvapivé jméno. Trenér Tomáš Janotka o něm veřejně mluvil na tiskových konferencích, sportovní manažer Ladislav Minář opakovaně potvrdil zájem o jeho služby.

Příchod Jásira Núra se táhne prakticky celé léto, přesto už je zaregistrovaný v oficiálním systému jako hráč Olomouce, a tak se mohl dostat i na soupisku pro evropské poháry. K oficiálnímu představení ovšem ještě nedošlo. „Stále se čeká na veškeré dokumenty, aby mohl dorazit,“ informoval Jiří Fišara, tiskový mluvčí Olomouce.

Trenér Janotka bude mít k dispozici tři klasické hrotové útočníky. Kromě Núra jde o Daniela Vašulína a Muhameda Tijaniho. Na soupisce schází Antonín Růsek, jenž je na odchodu ze Sigmy. Server inFotbal.cz informoval o tom, že hráč dotahuje hostování v Jablonci.

Spolu se Sigmou uzavřely soupisku pro Evropu také další české kluby. Sparta oproti play off Konferenční ligy proti Riga FC doplnila na seznam Australana Garanga Kuola, který přišel na Letnou z Newcastlu. Plzni pro Evropskou ligu schází akorát zkušený stoper Lukáš Hejda.

