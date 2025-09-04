Sigma má na soupisce pro Evropu hráče, kterého ještě neukázala. Sparta se 7 posilami
Přípravy na Evropu finišují. Fotbalová Sigma Olomouc stačila vepsat na týmovou soupisku pro Konferenční ligu poslední dvě zvučné posily, které dotáhla na začátku týdne. Vedle Ahmada Ghaliho z Liberce a Michala Berana z Jablonce se na listu objevil i útočník, kterého vedení klubu ještě oficiálně ani nepředstavilo.
Nejde o překvapivé jméno. Trenér Tomáš Janotka o něm veřejně mluvil na tiskových konferencích, sportovní manažer Ladislav Minář opakovaně potvrdil zájem o jeho služby.
Příchod Jásira Núra se táhne prakticky celé léto, přesto už je zaregistrovaný v oficiálním systému jako hráč Olomouce, a tak se mohl dostat i na soupisku pro evropské poháry. K oficiálnímu představení ovšem ještě nedošlo. „Stále se čeká na veškeré dokumenty, aby mohl dorazit,“ informoval Jiří Fišara, tiskový mluvčí Olomouce.
Trenér Janotka bude mít k dispozici tři klasické hrotové útočníky. Kromě Núra jde o Daniela Vašulína a Muhameda Tijaniho. Na soupisce schází Antonín Růsek, jenž je na odchodu ze Sigmy. Server inFotbal.cz informoval o tom, že hráč dotahuje hostování v Jablonci.
Spolu se Sigmou uzavřely soupisku pro Evropu také další české kluby. Sparta oproti play off Konferenční ligy proti Riga FC doplnila na seznam Australana Garanga Kuola, který přišel na Letnou z Newcastlu. Plzni pro Evropskou ligu schází akorát zkušený stoper Lukáš Hejda.