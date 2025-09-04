Předplatné

Reprezentační nováček Cedidla: drsňák a „nový Bořil“, který má nakročeno k rekordu

Reprezentační nováček Cedidla: drsňák a „nový Bořil“, který má nakročeno k rekordu
Na první pohled nenápadný pracant, který neuhne z žádného souboje – a kterého odměnil reprezentační kouč Ivan Hašek premiérovou pozvánkou do národního týmu. „Kdo hledá spolehlivého a pracovitého defenzivního univerzála s potenciálem napodobit kariéru Jana Bořila, vidím ho v Cedidlovi,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. „On zvládá obě strany, je zarputilý, dobře stavěný, umí do toho zajet, i když na Ewertona to tenkrát byla prasárna,“ doplňuje jeho kolega Jiří Fejgl. Má Martin Cedidla pověst brouska neprávem? Kde je jeho strop a na čem ještě musí zapracovat?

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

