Výherce přestupového okna? Celá Premier League. V Anglii padaly rekordy
Není to nic úplně nového. Už řadu let platí, že mají anglické kluby vyšší finanční prostředky než celky z jiných zemí. Přesto je rozdíl v nakupování v letním přestupovém období obrovský a šokující. Premier League za něj skončila ve výrazně větším minusu, než všechny další soutěže dohromady, když její kluby zaplatily za posily téměř 3,6 miliardy eur. Liverpool překonal řadu absolutních rekordů a nováček ze Sunderlandu utratil víc než boháči a mistři Evropy PSG. Jak se to stalo?
Díky obrovské sledovanosti a pohádkovým smlouvám za televizní práva hrají anglické kluby po finanční stránce trochu jiný sport, než celý zbytek Evropy. I kvůli tomu si mohou dovolit přivádět dražší hráče a na trhu naprosto válcují konkurenci. Zároveň do evropských pohárů letos Anglie vyslala rekordních devět zástupců, včetně šesti týmů do Ligy mistrů, a shrábne tučné odměny.
„Kluby mají zajištěné stabilní příjmy a na trhu se pak mohou chovat víc agresivně,“ říká expert na sportovní finance Rob Wilson pro The Athletic.
Znovu se tak nabízí otázka, zda v Anglii nevzniká obávaná Superliga, kde nejbohatší kluby shromáždí prakticky všechny světové hvězdy.
Bláznivé megalomanství Liverpoolu
Naprosto bezprecedentní léto zažili například obhájci titulu z Liverpoolu. Hned tři nejnákladnější posily celého přestupového období totiž zamířily právě na Anfield. Nejprve Florian Wirtz (125 milionů eur), následoval Hugo Ekitiké (95 milionů eur) a poslední den okna přibyl také Alexander Isak (145 milionů eur) – nový nejdražší hráč v historii anglického fotbalu.
Celkem v létě Reds přivedli hráče za souhrnnou sumu 483 milionů eur, čímž klub vytvořil nový rekord. Vysoké cifry se objevily také v kolonce prodejů Reds, ale i s nimi zůstal nejúspěšnější anglický klub s celkovou ztrátou 263 milionů eur.
V tomto ohledu tedy ještě větší sekeru do rozpočtu zatnul konkurenční Arsenal, který nakupoval sice „jen“ za 283 milionů eur, ale z prodejů získal zpět jen pakatel a končí tedy v nejvyšším minusu ze všech klubů na světě.
Celkovou ztrátu přes 100 milionů eur pak vykázala hned polovina celků z nejvyšší anglické soutěže. „Týmy si neustále nastavují nové laťky. Například Matheus Cunha (z Wolverhamptonu do Manchesteru United) stál 74 milionů eur a určil tak tržní cenu pro hráče jeho kvalit. Proto přišlo tolik nákupů za 60–80 milionů,“ popisuje finanční expert Wilson nákupní šílenství na ostrovech.
Nedostatek útočníků
Další podstatnou a netypickou situaci vytvořil fakt, že téměř všechny anglické celky potřebovaly elitní devítku do základní sestavy. „Takoví hráči jsou opravdu vzácní, takže stojí vysoké částky,“ doplňuje Wilson.
Celkově jen za čistě ofenzivní hráče padlo víc než 60 procent všech utracených peněz v Premier League a souhrnná cifra za ně přesáhla přes dvě miliardy eur. Liverpool přivedl trio Isak–Ekitiké–Wirtz (365 milionů eur), Manchester United také poskládal novou formaci Šeško–Mbeumo–Cunha (225 milionů eur) a stomilionové nákupy dopředu učinily i Arsenal, Chelsea, Newcastle, Tottenham či Nottingham Forest.
V porovnání s dalšími top evropskými soutěžemi jsou tato čísla naprosto nepředstavitelná a kluby z ostatních opravdu velkých soutěží si stamilionové ztráty příliš nemohou dovolit. Celá italská liga skončila v celkovém minusu 82 milionů eur, španělská nejvyšší soutěž na polovině a německá i francouzská liga dokonce vykázaly stamilionové zisky.
Do dvacítky klubů, které za léto skončily v nejvyšším deficitu, se vešlo hned jedenáct anglických zástupců a doplňují je především celky z Turecka a Saúdské Arábie. Z ostatních top soutěží zde najdeme jen španělský Real Madrid, konkurenční Atlético a italské Como.
Ostrovní dominanci dobře ilustruje také fakt, že ani jeden německý klub nezainvestoval do přestupů tolik, jako Wrexham, který čerstvě postoupil do Championship, tedy druhé nejvyšší anglické soutěže.
Anglické kluby tak znovu potvrdily, že žijí ve vlastním světě a zbytek Evropy může jen přihlížet, jak se přestupová propast dál prohlubuje.
Srovnání výdajů a příjmů největších evropských lig v letním přestupovém okně
Soutěž
Země
Výdaje
Příjmy
Bilance
Premier League
Anglie
3 590
2 080
-1 507,79
Serie A
Itálie
1 190
1 100
-81,58
Bundesliga
Německo
856,03
1 040
181,20
LaLiga
Španělsko
681,52
637,10
-44,42
Ligue 1
Francie
661,51
1 010
344,76