Zpátky do minulosti: je tu liga dvou pánů. Ve fotbale si úspěch nekoupíte
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | TOP 3 byla mantra, v minulé sezoně TOP 4, mezi velké trio se totiž nacpal Baníček. Jenže z něj je dnes opět Baník, který nevypadá, že by měl prorazit mezi mocné. Navíc královna Viktoria čeká na příchod majitele (možná) nejmovitějšího, přičemž v mezičase přišla o uctívané tahouny. Proto je dýchavičná.
A tak je z boje o trůn, přímý postup do Ligy mistrů a nehynoucí slávu – při vší úctě k současnému rozmachu Jablonce – boj dvou pánů. Pražská S jsou aktuálně odskočená, což je logické.
Plzeň se držela na špici mraky let, všechna čest jí, ale čekalo se, kdy přijde zádrhel. Nyní je tady, může se stát, že ho kouzelník Adolf Šádek vyřeší briskně, spíše je však před Viktorií jakási stabilizační doba.
Další vlčáci, kterých se po vstupu nejbohatších Čechů ve fotbale objevuje čím dál víc, rovněž potřebují čas. Důkazem budiž Liberec, který jde postupnými kroky. Jan Nezmar s Theem Gebre Selassiem staví mančaft postupně, řeší zapeklitá místa. Boss Ondřej Kania na ně (zatím) nespěchá a nedupe tolik, jak se možná čekalo.
Dalším „novým“ klubům bude trvat posun výš
Obří rozmach předvádí Olomouc. Sto milionů s bonusy za Michala Berana z Jablonce, k tomu více než milionový plat, velká investice do Ahmada Ghaliho (a také 600 tisíc měsíčně), o němž řekl liberecký ředitel Nezmar, že „jsme ho nemohli udržet“, to je aktuální horská dráha.
Jenže už dříve v přestupním období Sigma zaujala. Dominik Janošek přišel „zadarmo“, je to však sakra drahý hráč. Za Davida Tkáče se přesouvá do Zlína 12 milionů. Platy se odvíjejí i od transferové sumy: jsi jméno, dostaneš více… Plus podpisové bonusy ve vyšších jednotkách milionů pro novice.
Na nového vlastníka, který by v osobách Ondřeje Tomka a Pavla Rejchrta rovněž patřil mezi nejmovitější Čechy, čeká Hradec Králové. Jednání dopadnou, přestože se táhnou. Holt jde o majetek města, procesy neošidíte. To je dobře.
A podobně bude trvat všem dalším „novým“ klubům posun výš. Ve fotbale si úspěch zpravidla nekoupíte.
Proto jsou – zase – Slavia se Spartou o krok dál. Jsou největší, finančně skvěle zajištění (i když je vlastně jedno, zda má majitel na účtech 300 nebo 30 miliard…), aktuálně kádrově nejsilnější. O parník. Vždyť třeba hloubka jabloneckého týmu musí dělat starosti trenérovi Luboši Kozlovi. Elitní jedenáctku má brilantní, našlapanou, ale pak se kvalita výrazně osekává.
U Slavie se stane, že na lavici sedí Michal Sadílek, Christos Zafeiris, Ivan Schranz, Lukáš Vorlický či nově Muhammed Cham. U Sparty Albion Rrahmani, Lukáš Sadílek, Angelo Preciado, Matěj Ryneš, třeba také Asger Sörensen, Filip Panák.
Giganti jsou prostě v tuto chvíli dál, podle všeho jim nikdo nebude mluvit do souboje o titul. Bylo by to překvapení. Obří.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu