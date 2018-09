Dobrá zpráva pro Slavii. Tecl s kolenem na operaci nemusí, potvrdil lékař

Tecl v polovině prvního poločasu vršovického derby, které Slavia vyhrála 1:0, upadl na koleno a musel být ze hřiště s bolestivou grimasou odnesen na nosítkách. Na trávníku ho nahradil talentovaný Jan Matoušek.

Útočník Slavie absolvoval ihned po zápase magnetickou rezonanci v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. „Vyšetření naštěstí neukázalo rozsah zranění tak zásadní,“ vysvětluje pro klubový web lékař Petr Krejčí mladší.

„Nyní budeme postupovat konzervativně, na operaci Standa nemusí. V tuto chvíli má berle s ortézou a čeká ho rehabilitace v klubu,“ dodal slávistický lékař.

Teclova delší absence by byla pro červenobílé o to horší, že momentálně mají problémy všichni jejich útočníci. Dlouhodobě mimo hru je Mick van Buren, zranění trápí Petera Olayinku a Milan Škoda s Murisem Mešanovičem se teprve dostávají do herního zatížení po pauze. Na nezvyklé místo na hrotu útoku tak musel v neděli naskočit Matoušek.

"Standa má problém s kolenem, podvrtlo se mu. Doufáme, že bude brzy zpět. Byla by to pro nás velká ztráta, protože je ve skvělé formě," řekl novinářům slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia - Bohemians: Teclovi se otočilo koleno, musel být odnesen a střídán 720p 360p REKLAMA

Trpišovský o zdi jménem Ngadeu: Je to Iron Man! 720p 360p REKLAMA