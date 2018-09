V posledním zápase proti Liberci to byl právě on, kdo v systému 3-5-2 zazářil. Dvěma góly a dvěma asistencemi řídil výhru Sparty (4:1). Nicolae Stanciu však tvrdí, že může jak on, tak i jeho spoluhráči hrát ještě lépe. Zápas s Plzní bere rumunský záložník jako každý jiný. „Není to pro mě speciální zápas. Za výhru máte tři body, jako proti komukoliv jinému,“ objasnil.