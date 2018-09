Jak je možné, že Plzeň odehraje s CSKA Moskva výborný první poločas a o týden později vyhoří v Jablonci?

„Na to si musí hlavně odpovědět oni. Já to také těžko chápu, jsou to výkony jako noc a den. Pravděpodobně je to o mentálním nastavení k takovému „všednímu“ ligovému zápasu. Hráči jsou natolik zkušení, že přeci vědí, že hrají od prvního kola o titul. Podstupují dostihy se Spartou a Slavií, prakticky žádný výpadek si nemůžou dovolit. Je to záhada, každý se tím zabývá. Nebyl tam důvod ohledně nějaké únavy, regenerace, času do zápasu. Jedině v nastavení hlav, jinak si to nedokážu vysvětlit. Když dokážou běhat minimálně poločas s CSKA Moskva, proč by nemohli za pět dnů v Jablonci.“

Nebyla chyba, že trenér Vrba nasadil stejnou sestavu jako proti CSKA, i když má kvalitní náhradníky a před sebou náročný program?

„Tohle si nemyslím. Odehráli první zápas v Lize mistrů, zvládli to, sestavě se dařilo. Další zápas v Jablonci je čekal až pět dní poté, to je naprosto v pořádku. Neviděl jsem důvod ke změnám, v tom se Pavel (Vrba) rozhodl správně.“

Bylo vidět v Jablonci, že zkušení plzeňští hráči jsou podobnými ligovými zápasy přesycení a nedokážou se namotivovat?

„Je to možné, také mě to napadlo. Je to taková vzájemná unavenost z úspěchu. Osobně jsem čekal, že mužstvo v létě víc provzdušní. Nakoupili hráče, ale ti jsou na lavičce nebo na tribuně, může tam být aspekt opotřebovanosti, ale nechci říct vyhořelosti, protože oni jsou mužstvo dvou tváří. Když je každý odepisuje, nahodí motory, já bych je nezatracoval. V tabulce ztrácí tři body na Slavii, udělali bod v Lize mistrů. Samozřejmě prohrát 0:4 na Slavii a 0:3 v Jablonci, to jsou špatné signály, určitě to o něčem svědčí. Že by to znamenalo nějaký definitivní zvrat v jejich výkonech, k tomu není důvod. Oni mají jednu dobrou vlastnost. Když se jim jeden zápas nepodaří, mužstvo se dokáže zmobilizovat. Uvidíme, jestli to bude platit teď, sám jsem zvědavý na plzeňskou reakci v pátek proti dobré Spartě.“

Napraví Plzeň v pátečním šlágru své selhání?

„To bude úplně jiný zápas. Mužstvo se dokáže poučit a přepne tak, že ho nepoznáváte. Pomůže jim domácí prostředí, kde je diváci poženou, navíc si uvědomují selhání v Jablonci, to je nastartuje k velké mobilizaci. Nasazení, pohyb i intenzita hry bude úplně jiná. Sparta to nebude mít jednoduché, ti kluci umí kopat.