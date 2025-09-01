Fotbalové přestupy ONLINE: Barák na hostování, Arsenal má velkou posilu z Leverkusenu
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 1. září 2025
Fotbalisty Leverkusenu opouští další člen mistrovského týmu ze sezony 2023/24, ekvádorský obránce Piero Hincapié. Dosavadní spoluhráč českého útočníka Patrika Schicka míří podle médií do Arsenalu. Šéf Bayeru Simon Rolfes potvrdil, že je hráč v Londýně na lékařské prohlídce. Třiadvacetiletý Hincapié by měl v této sezoně v Arsenalu za šest milionů eur (147 milionů korun) hostovat a za rok bude mít londýnský tým povinnou opci na jeho koupi za částku, jež může stoupnout až na 52 milionů eur (1,27 miliardy korun).
Klub po odchodu kouče Xabiho Alonsa prochází přestavbou. Novou smlouvu sice podepsal Schick, Bayer ale v létě opustili Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky, Jonathan Tah i česká brankářská dvojka Matěj Kovář. Po nevydařeném startu do bundesligové sezony v pondělí vedení odvolalo po dvou kolech trenéra Erika ten Haga.
Antonín Barák bude pokračovat v Itálii, ale jen na druholigové úrovni. Novinář Gianluca di Marzio potvrdil, český ofenzivní záložník půjde hostovat z Fiorentiny do Sampdorie Janov. Barák minulou sezonu strávil na hostování v turecké Kasimpase, kontrakt mu ve Florencii končí za rok.
Jeden znovu řídí hru, udivuje lehkým pohybem i kontrolou míče, druhý střílí, naposledy sundal Zlín dvěma trefami. A podle všeho by to tak mělo pokračovat. Fotbalová Sparta podle informací deníku Sport a webu iSport nepustí Kaana Kairinena do Německa a Albiona Rrahmaniho do Francie. Více čtěte ZDE>>>
Manchester City zůstává před koncem přestupového období aktivní a tentokrát jeden z hráčů kádr opouští. Obránce Manuel Akanji, který nedostal šanci ani v jednom z dosavadních tří utkání Cityzens v Premier League, má namířeno do Interu Milán. Kluby se dohodly na hostování za poplatek dvou milionů eur, na dalších patnáct milionů (přes 360 milionů korun) je vyčíslena hodnota opce, která se stane povinnou jen v případě splnění určitých podmínek.
Liverpool pouští talent ke konkurenci. S Aston Villou se dohodl na hostování Harveyho Elliotta s následnou povinnou opcí v hodnotě 35 milionů liber (téměř jedné miliardy korun).
Bude mít David Jurásek v Besiktasi nového parťáka? Podle tureckého novináře Yağıze Sabuncuoğlua je na spadnutí přestup Václava Černého z Wolfsburgu. Český reprezentant už by měl být na cestě ke zdravotní prohlídce a podpisu smlouvy. Transfer klub vyjde na šest až sedm milionů eur.
Manchester United našel gólmana. Klub byl v kontaktu hned se dvěma brankáři - Sennem Lammensem z Antverp a Emilianem Martínezem z Aston Villy. Boj na dálku nakonec vyhrál 23letý Belgičan, který podepíše smlouvu na pět let. Anglický klub by měl do Antverp poslat 21 milionů eur (přes 500 milionů korun) plus bonusy. U Martíneze se nyní řeší možný přestup do Galatasaraye.
Michal Beran promluvil na reprezentačním srazu o zájmu Olomouce. „Řeší se to, baví se dva kluby mezi sebou, já čekám na výsledek. Tuhle nabídku jsem nečekal, přišla zčistajasna, spíš ji nečekal vůbec nikdo. Dneska a zítra je ještě čas to dořešit, brzy se bude vědět.“
Podle novináře Rudyho Galettiho má Plzeň na stole nabídku od Gentu na Rafia Durosinmiho. Vedení Viktorie ale nabízenou částku v neznámé výši považuje za příliš nízkou a podle informací webu inFotbal.cz už měla odmítnout. Sám hráč má o přesun do belgické ligy velký zájem a údajně odmítl trénovat, aby si přestup vynutil.
Další transfer z české ligy do Lyonu? Podle serveru Foot Mercato má Olympique zájem o Albiona Rrahmaniho ze Sparty! Francouzský klub hledá náhradu za Georgese Mikautadzeho, který odchází do Villarrealu. Letenští už měli odmítnout první nabídku v hodnotě šesti milionů eur (necelých 150 milionů korun), požadují o dva miliony více.
Erik ten Hag byl odvolán z pozice hlavního trenéra Bayeru Leverkusen. Vedení o jeho konci rozhodlo během pondělního rána. Český reprezentant Patrik Schick je tak aktuálně bez kouče.
Po Nickovi Woltemadem má Newcastle další posilu do útoku - z Brentfordu přichází Yoane Wissa. Kluby už jsou dohodnuté na podmínkách a přestupové částce 55 milionů liber (více než 1,5 miliardy korun), 28letého forvarda čeká zdravotní prohlídka.
Jadon Sancho se dočká nové šance v Premier League. V aktuální sezoně v dresu Manchesteru United nedostal na hřišti ani minutu a nyní odchází na další hostování. Stane se novou posilou konkurenční Aston Villy.
Alexis Sánchez bude v bohaté kariéře pokračovat v Seville, kam přestoupí z Udinese. 36letý útočník by měl s klubem podepsat smlouvu na jeden rok.
Důležité podpisy hlásí také Sunderland - nováčka anglické Premier League posílí nizozemské duo. Útočník Brian Brobbey přichází z Ajaxu na přestup za 20 milionů eur (cca 488 milionů korun) a dalších 5 milionů v bonusech, obránce Lutsharel Geertruida pak z Lipska dorazí na hostování s nepovinnou opcí v hodnotě 23 milionů eur (zhruba 560 milionů korun).
Opustí Igoh Ogbu Slavii? Server Africafoot přišel s informací, že by měl nigerijský stoper odejít na hostování s opcí k nováčkovi bundesligy z Hamburku.
Očekávané se stává skutečností. Po odchodu Édersona do Fenerbahce má Manchester City novou brankářskou jedničku. Z PSG přijde za 27 milionů eur (660 milionů korun) Gianluigi Donnarumma, kterého nyní čeká zdravotní prohlídka a po reprezentační přestávce se připojí ke svému novému týmu. Podepsat by měl smlouvu na pět let.
Už po šesti kolech skončil u Prešova český kouč Jaroslav Hynek a stal se prvním odvolaným trenérem v tomto ročníku slovenské ligy. Tatran je po sobotní porážce 2:3 s Trenčínem stále bez výhry. V tabulce je se třemi body desátý. Prešovský klub oznámil Hynkův odchod na sociálních sítích.
Antony zůstává v Realu Betis. Španělský klub za pětadvacetletého útočníka pošle do Manchesteru United částku v celkové hodnotě 25 milionů eur (610 milionů korun).