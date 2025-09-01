Beran přiznal zájem Olomouce: Nikdo to nečekal, brzy bude jasno. Na konci je Pelta
Poprvé se objevil na srazu dospělého národního týmu, jako nováček zasedl hned první den před novináře. Michal Beran (25) je zároveň horkým tématem přestupového léta v Česku. Z různých spekulací ohledně předních klubů se v posledních dnech objevila nabídka Sigmy Olomouc, která pod novým majitelem zbrojí na Konferenční ligu. „Brzy se bude vědět,“ řekl drobný, ale o to šikovnější záložník Jablonce.
Michal Beran vylétl minulou sezonu v Jablonci, pod Lubošem Kozlem předváděl skvělé výkony. Už na začátku léta se čekal přesun na silnější adresu. Jenže konkrétní nabídky ze Sparty, Plzně nebo dokonce ze Slavie, kde začínal, nechodily. Na konci letního transferového okna vstoupila do hry překvapivě Olomouc.
„Řeší se to, baví se dva kluby mezi sebou, já čekám na výsledek. Tuhle nabídku jsem nečekal, přišla zčistajasna, spíš ji nečekal vůbec nikdo. Dneska a zítra je ještě čas to dořešit, brzy se bude vědět,“ prohlásil Beran v pondělí kolem oběda na srazu národního týmu.
Jablonecký polař je v kádru nováčkem, soustředí se s týmem na nadcházející duely v Černé Hoře a přípravu se Saúdskou Arábií. Zároveň by se brzy mělo vyjasnit jeho další působiště. „Jak přišla pozvánka do reprezentace, tak to teď neřeším. Spíš čekám, jak se domluví kluby. Na konci je to na rozhodnutí pana Pelty, zda se přestup uskuteční, nebo ne. Mám smlouvu v Jablonci,“ připomněl platný kontrakt do léta 2027.
Beranovo jméno bylo spojováno s dalšími českými kluby, v Jablonci na sebe drobný záložník výrazně upozornil. Největší české organizace ale dosud oficiální nabídku neposlaly, mimo jiné proto, že Pelta za svého klíčového hráče požaduje sumu okolo 50 milionů korun. Sigma, která posiluje tým na podzimní Konferenční ligu, pod novým majitelem možná bude ochotna jablonecké požadavky splnit.
„Chtěl jsem odehrát zápas za Jablonec proti Slovácku, zvládli jsme to, to bylo jediné důležité před reprezentační pauzou. Teď se těším na sraz, tohle je vedlejší věc a uvidíme, jak to dopadne,“ zůstal opatrný Beran. „Do konce přestupového období chceme být aktivní. Michal je jedním z hráčů, o které jednoznačně máme zájem,“ pronesl nedávno olomoucký trenér Tomáš Janotka.
Beran podepsal tříletou smlouvu v Jablonci před minulou sezonou, uplynulé období vyšlo jemu i týmu. „Měl jsem štěstí na klub, trenéra Kozla a lidi kolem sebe, jak mě zapracovali hned od začátku do týmu. V Jablonci nám to sedlo. Za to, že jsem se dostal do reprezentace, vděčím určitě Jablonci. Je vidět, že tým je sehranější, než minulou sezonu, jdeme si ještě za větším úspěchem. O to hůř by se mi odcházelo,“ připustil záložník.
Beranův další kariérní posun se rozsekne velmi brzy, přestupové okno se v Česku zavírá 8. září. Hráč, sedící vedle Robina Hranáče, který začal nastupovat v Hoffenheimu, přiznal i touhu po zahraničním angažmá.
„Měl jsem to jako cíl, ještě než jsem přišel do Jablonce, ale to se nepodařilo. Teď v létě nabídky zvenčí nebyly, abych se stěhoval. Je to můj cíl, ale jsou k tomu potřeba nějaké výkony a zájemce. Když něco bude, budeme to řešit, ale zatím to není tak žhavé,“ dodal Beran.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu