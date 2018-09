Rivaly čeká zápas pravdy. Sparta před Plzní řeší dva otazníky

Sparta v tabulce nad Plzní, to tady před vzájemným utkáním už dlouho nebylo. Naposledy 1. listopadu 2015, kdy Viktoria navzdory oslabení o vyloučeného Václava Procházku porazila pražský celek 2:1. Na straně domácích u toho tehdy byli Matúš Kozáčik, Lukáš Hejda, David Limberský, Jan Kopic, Milan Petržela, Tomáš Hořava, Daniel Kolář, Patrik Hrošovský a Jan Kovařík, hosté mají pamětníky jen dva – Costu Nhamoinesua a trenéra Zdeňka Ščasného.

Stratég Sparty řeší před magnetem kola dva otazníky – jeden taktický a druhý personální, přičemž spolu oba úzce souvisejí. Má Ščasný zůstat u rozestavení 3 – 5 – 2, s nímž slavil úspěch proti Liberci a které by Plzni nemuselo sedět, nebo se vrátit k zažitějšímu 4 – 4 – 2? V prvním případě by zřejmě v roli levého halvbeka nastoupil Eldar Čivič, ve druhém by na levém kraji zálohy spíš zůstal Srdjan Plavšič. Pro Čiviče mluví lepší defenzivní schopnosti a výška, která se může hodit při obranných standardních situacích, Plavšičovou devizou je větší rozehranost a fakt, že se mu jarní zápas v Plzni povedl.

„Použili jsme ten systém poprvé a teď sami přemýšlíme, jak na Plzeň. V domácím prostředí je Viktoria trochu jiný tým než venku, takže zvažujeme, jak na ně. Složení mužstva volíme tak, abychom v případě, že to nebude fungovat, mohli změnit rozestavení a nemuseli střídat,“ podotkl k věci Ščasný.

Jak by měly vypadat sestavy Plzně a Sparty ve vzájemném souboji?

To Vrba má po výbuchu v Jablonci mnohem zamotanější hlavu. Zápas se Spartou je třetím zátěžovým testem, který musí Plzeň během čtrnácti dnů podstoupit, a tak si před náročnou sérií připravil plán základních sestav na jednotlivá utkání. Jenže ty mu studená deštivá noc na severu Čech vážně narušila, jak potvrdil na přímý dotaz. Přesto není pravděpodobné, že by sáhl k více než jedné dvěma změnám. Spíš dá svým hráčům možnost jablonecké selhání napravit.

„Mě to před Spartou nevystrašilo,“ zůstal Vrba i po jabloneckém nářezu stoicky klidný.

„V Plzni mají pořád tým, který se bezesporu dokáže připravit na velká utkání. Mají nejzkušenějšího trenéra. Bez ohledu na to, jak hráli v Jablonci, čekám těžký zápas,“ uvedl kouč Sparty Zdeněk Ščasný, který po ostudné prohře v Subotici nahradil odvolaného Pavla Hapala a rozháraný tým herně i výsledkově zvedl. „V těchto zápasech nerozhoduje, kdo je jak postavený,“ přidává plzeňský záložník Jan Kopic.

Letenští nicméně působí kompaktnějším a sebevědomějším dojmem, do velké formy se jim rozehrála především ofenzivní esa Benjamin Tetteh a Nicolae Stanciu. Oba hvězdní cizinci měli zásadní podíl na posledních výhrách v Ostravě (1:0) a s Libercem (4:1), které musí Sparta potvrdit zítra ve Štruncových sadech. V Plzni přitom vyhrála naposledy v srpnu 2011, od té doby zde uhrála jen dvě remízy a hned čtyřikrát prohrála.

„Náhoda to asi nebude,“ připustil Ščasný. „V minulé sezoně jsme tam hráli velmi dobře, vedli jsme o dva góly, ale nakonec jsme nevyhráli. Pravda je, že jsme v Plzni dlouho nezvítězili a naším jasným cílem je to tentokrát změnit,“ dodal odvážně.

Konfrontace dvou výrazných (a patřičně ješitných) trenérských osobností, to je další rozměr utkání, v kterém se utká třetí tým tabulky s druhým. Jak pro Pavla Vrbu, tak pro Ščasného jde o mimořádně prestižní záležitost, v níž vítěz bere vše. Případná remíza by byla prohrou pro oba, neboť by dala vedoucí Slavii možnost jít v neděli v Ostravě do trháku.

