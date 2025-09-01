Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi do Belgie? Lyon má zájem o Rrahmaniho
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 1. září 2025
Bude mít David Jurásek v Besiktasi nového parťáka? Podle tureckého novináře Yağıze Sabuncuoğlua je na spadnutí přestup Václava Černého z Wolfsburgu. Český reprezentant už by měl být na cestě ke zdravotní prohlídce a podpisu smlouvy. Transfer klub vyjde na šest až sedm milionů eur.
Manchester United našel gólmana. Klub byl v kontaktu hned se dvěma brankáři - Sennem Lammensem z Antverp a Emilianem Martínezem z Aston Villy. Boj na dálku nakonec vyhrál 23letý Belgičan, který podepíše smlouvu na pět let. Anglický klub by měl do Antverp poslat 21 milionů eur (přes 500 milionů korun) plus bonusy. U Martíneze se nyní řeší možný přestup do Galatasaraye.
Michal Beran promluvil na reprezentačním srazu o zájmu Olomouce. „Řeší se to, baví se dva kluby mezi sebou, já čekám na výsledek. Tuhle nabídku jsem nečekal, přišla zčistajasna, spíš ji nečekal vůbec nikdo. Dneska a zítra je ještě čas to dořešit, brzy se bude vědět.“
Podle novináře Rudyho Galettiho má Plzeň na stole nabídku od Gentu na Rafia Durosinmiho. Vedení Viktorie ale nabízenou částku v neznámé výši považuje za příliš nízkou. Sám hráč má o přesun do belgické ligy velký zájem a údajně odmítl trénovat, aby si přestup vynutil.
Další transfer z české ligy do Lyonu? Podle serveru Foot Mercato má Olympique zájem o Albiona Rrahmaniho ze Sparty! Francouzský klub hledá náhradu za Georgese Mikautadzeho, který odchází do Villarrealu. Letenští už měli odmítnout první nabídku v hodnotě šesti milionů eur (necelých 150 milionů korun), požadují o dva miliony více.
Erik ten Hag byl odvolán z pozice hlavního trenéra Bayeru Leverkusen. Vedení o jeho konci rozhodlo během pondělního rána. Český reprezentant Patrik Schick je tak aktuálně bez kouče.
Po Nickovi Woltemadem má Newcastle další posilu do útoku - z Brentfordu přichází Yoane Wissa. Kluby už jsou dohodnuté na podmínkách a přestupové částce 55 milionů liber (více než 1,5 miliardy korun), 28letého forvarda čeká zdravotní prohlídka.
Jadon Sancho se dočká nové šance v Premier League. V aktuální sezoně v dresu Manchesteru United nedostal na hřišti ani minutu a nyní odchází na další hostování. Stane se novou posilou konkurenční Aston Villy.
Alexis Sánchez bude v bohaté kariéře pokračovat v Seville, kam přestoupí z Udinese. 36letý útočník by měl s klubem podepsat smlouvu na jeden rok.
Důležité podpisy hlásí také Sunderland - nováčka anglické Premier League posílí nizozemské duo. Útočník Brian Brobbey přichází z Ajaxu na přestup za 20 milionů eur (cca 488 milionů korun) a dalších 5 milionů v bonusech, obránce Lutsharel Geertruida pak z Lipska dorazí na hostování s nepovinnou opcí v hodnotě 23 milionů eur (zhruba 560 milionů korun).
Opustí Igoh Ogbu Slavii? Server Africafoot přišel s informací, že by měl nigerijský stoper odejít na hostování s opcí k nováčkovi bundesligy z Hamburku.
Očekávané se stává skutečností. Po odchodu Édersona do Fenerbahce má Manchester City novou brankářskou jedničku. Z PSG přijde za 27 milionů eur (660 milionů korun) Gianluigi Donnarumma, kterého nyní čeká zdravotní prohlídka a po reprezentační přestávce se připojí ke svému novému týmu. Podepsat by měl smlouvu na pět let.
Už po šesti kolech skončil u Prešova český kouč Jaroslav Hynek a stal se prvním odvolaným trenérem v tomto ročníku slovenské ligy. Tatran je po sobotní porážce 2:3 s Trenčínem stále bez výhry. V tabulce je se třemi body desátý. Prešovský klub oznámil Hynkův odchod na sociálních sítích.
Antony zůstává v Realu Betis. Španělský klub za pětadvacetletého útočníka pošle do Manchesteru United částku v celkové hodnotě 25 milionů eur (610 milionů korun).
U druholigové Vlašimi skončil po třech měsících ve funkci kvůli špatným výsledkům trenér Jakub Harant. Předposlední celek tabulky o tom informoval na svém webu.
Deadline day začíná zostra v Anglii. Jak informují tamní média, Liverpool se po dlouhých jednáních definitivně dohodl s Newcastlem na příchodu švédského útočníka Alexandra Isaka. Součástí dohody je přestupová částka ve výši 125 milionů liber, tedy zhruba 3,7 miliardy korun, což představuje nový britský rekord. Pětadvacetiletý kanonýr, který v minulé sezoně Premier League nastřílel 23 branek, má okamžitě posílit ofenzivu týmu Arneho Slota a stát se jednou z největších hvězd současného kádru. Liverpool si od něj slibuje, že se stane klíčovou postavou útoku po boku Mohameda Salaha. Isaka by měla v pondělí ráno čeká zdravotní prohlídka.
Zprávy ze dne 31. srpna 2025
Leverkusen přivedl marockého reprezentantem Eliesse Ben Seghirea. Dvacetiletý křídelník přichází k bundesligovým vicemistrům z francouzského AS Monako. S Bayerem podepsal smlouvu platnou do 30. června 2030.
Útočník Baníku Erik Prekop promluvil po porážce s Olomoucí o zájmu Slavie: „O nějaké nabídce jsem věděl, myslím, že to byla velmi lukrativní nabídka pro všechny strany. Asi už tu můžu otevřeně říct, že to nedopadlo. V první chvíli jsem byl samozřejmě rozhozený. Když si představíte ta lákadla...“ Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Majitel Liberce Ondřej Kania potvrdil v televizi OnePlay informace webu iSport o tom, že na Ahmada Ghaliho přišla nabídka z Olomouce. Nigerijský křídelník začal proti Plzni na lavičce. „Ghali z toho má lehce zamotanou hlavu, je to preventivní, že nehraje. Nabídku Olomouce jsme odmítli, pokud se transfer uskuteční, tak jen za našich podmínek,“ pravil s tím, že pro Ghaliho je nabídka i finančně zajímavá, měl by si vydělat pětkrát tolik, co pobírá pod Ještědem. „Chceme Kričfalušiho, je to na Slavii,“ připustil pak zájem o mladého středopolaře. O nejisté pozici Radoslava Kováče se bavit nechtěl, je to podle něj plně v gesci generálního ředitele Jana Nezmara. Co si o Ghaliho možném přestupu myslí Kováč? Více čtěte ZDE>>>