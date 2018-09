Vyloučení Stancia, Krmenčíkův pád. Hrubeš chválí, jak VAR zvládl řežbu

Hned několikrát vstoupil do děje dramatické řežby mezi Plzní a Spartou (1:0) videorozhodčí. Nejvýrazněji v závěru zápasu. To když po jeho upozornění poslal rozhodčí Pavel Julínek pod sprchy sparťanskou hvězdu Nicolae Stanciua za nesportovní kopnutí Davida Limberského. „Pro videorozhodčí byl tento emotivní zápas plný střetů opravdu náročný. Ale zvládli ho na jedničku. Video tu obstálo a ukázalo, jak může být prospěšné,“ říká Roman Hrubeš, šéf videoprojektu ve FORTUNA:LIZE. Jeho pochvala pak míří na Jiřího Adama (VAR zápasu) a Pavla Fraňka (AVAR). A jak Hrubeš komentuje konkrétní situace vyhroceného duelu?

Co všechno a proč řešilo, či neřešilo video v utkání Plzeň - Sparta? A jak to sudí Pavel Julínek zvládl? • FOTO: koláž iSport.cz

RH: „VAR situaci kontroloval, byť rozhodčí stál blízko a měl o ní dobrý přehled. Ze dvou prvních záběrů situace vypadala podezřele ve smyslu, že sparťanský stoper mohl plzeňského útočníka podrazit. Záběry z detailové a především z kamery za brankou ale prokázaly, že nedošlo ke kontaktu ani s pravou, ani s levou Krmenčíkovou nohou. Radakovič svou nohu v poslední chvíli stáhnul. Proto také VAR nedospěl k rozhodnutí, že by došlo ke zjevnému pochybení sudího a do hry nezasáhl.“

9. minuta: po Kayově chybě se do vápna řítí Krmenčík, Radakovič ho stínuje a nakonec jde do nebezpečně vypadajícího skluzu. Krmenčík padá, pokutový kop se nepíská.

RH: „Videorozhodčí prověřoval, zda by nemělo dojít k udělení červené karty. Nakonec usoudil, že sudí Julínek tu postupoval správně v duchu hry a celé situace. A že zvolil pro Limberského i Tetteha adekvátní osobní trest – tedy udělení žluté karty.“

15. minuta: Tetteh se po rohu tvrdě srazil s Kozáčikem, píská se jeho faul. Sparťan leží ve vápně, Limberský k němu přibíhá a strčí ho do zad. Tetteh vyskočí, strčení oplácí a začne mela.

Plzeň - Sparta: Mela ve vápně Plzně, do Limberského strčil Tetteh

RH: „Zajímavá situace. Hubník tu opravdu došlápl na Frýdkovu nohu. Jelikož ale před tím byl odpískaný Frýdkův ofsajd, který VAR prověřil a posvětil, nemohlo se jednat o pokutový kop. VAR přesto Hubníkův faul ještě kontroloval. A to ve smyslu, zda nešlo o surový zákrok na červenou kartu. K takovému závěru však nedospěl, a proto do hry nevstoupil.“

19. minuta: Chipciu vysouvá Frýdka, ten jde při náběhu za míčem v pokutovém území do skluzu. Stíhá ho Hubník, který mu v závěru souboje šlápne na nohu.

RH: „Rozhodčí Julínek vůbec nepískal nedovolený zákrok. VAR přesto situaci kontroloval, zda tu nedošlo ke zmaření zjevné brankové příležitosti anebo zda Hejdův zákrok neměl charakter přestupku typu surová hra. Po obou by totiž mohlo následovat vyloučení. Videorozhodčí ale situaci takto nevyhodnotil. K jistému kontaktu mezi hráči sice došlo, ne však k takovému, po kterém by mělo následovat vyloučení plzeňského obránce.“

47. minuta: Stanciu dává dlouhý míč Tettehovi do běhu. Ten je rychlejší než Hejda, který si v souboji pomáhá i rukou a lehce trefuje útočníka do obličeje, ten padá.

Plzeň - Sparta: Hejda trefil Tetteha do obličeje, ten spadl. Sudí nepískal

Šuralův neuznaný gól

Plzeň - Sparta: Letenští (ne)vyrovnávají. Před Šuralovým gólem se pískala ruka

78. minuta: Šural po Tettehově přihrávce patičkou střílí gól, ještě před tím sudí píská. Faul na Řezníka, nebo Šuralovu ruku?

RH: „Do této situace VAR neměl možnost jakkoliv vstoupit. Proč? Protože sudí Julínek, který byl od střetu Šurala s Řezníkem velmi blízko, hned po strčení sparťanského útočníka odpískal faul a situaci tím ukončil. Podle mě správně. Video tak už ani neřešilo možnou Šuralovu ruku při zpracování míče. A kdy by VAR střet naopak řešit mohl? V případě, že by padl gól a až poté by rozhodčí písknutím přerušil hru.“