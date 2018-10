ZLATÁ PÍŠŤALKA: Matějovský? Podle pravidel. Ven měl jít i Kanga

Podle všeho za to, že Zelinku nabádal, ať dá jednomu ze soupeřů žlutou kartu za zdržování hry. Tak je to i zaznamenáno v zápise o utkání. „Projev nespokojenosti a protestování – kritika rozhodčího v přerušené hře bez použití hanlivých výrazů slovy: Už mu dej konečně kartu!“ stojí v něm.

Celá věc má dvě roviny. První představují pravidla, Zelinka je v tomto případě striktně dodržel a udělil Matějovskému žlutou kartu v souladu s nimi. Druhou je cit. Hráči mnohdy doprovázejí výroky rozhodčího slovním komentářem nebo s ním jinak diskutují, případně mu „radí“, jako v tomto případě zkušený boleslavský záložník.

„Jsou rozhodčí, kteří to přeslechnou, ale pan Zelinka tohle nemá rád a posoudil to jako nesportovní chování a dal mu žlutou kartu. Pravidlově si to obhájí, nikdo mu to nebude vytýkat,“ rozebral inkriminovaný moment Ivan Grégr, bývalý mezinárodní sudí. „Samozřejmě v takové situaci záleží na citu rozhodčího. Někteří jsou tolerantnější,“ doplnil Grégr.

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Penalta pro Plzeň byla přísná, měla se kopat i proti Spartě 720p 360p REKLAMA

Zelinka platí za arbitra, který si umí získat respekt. Na druhou stranu s průměrem 3,4 žluté karty na utkání v této sezoně patří k mírnějším ligovým sudím. Nebylo to poprvé, kdy vyloučil hráče po druhé žluté kartě na první pohled přísně a úzkostlivě.

Před rokem na podzim řídil divoký zápas mezi Libercem a Spartou a v něm vytáhl druhou žlutou kartu pro libereckého Ondřeje Kúdelu za to, že se k němu po odpískání jednoho zákroku rozběhl a nevulgárně a ne nijak intenzivně protestoval. Zkušený mezinárodní sudí se i v tu chvíli držel striktně fotbalových zákonů.

Zpět k sobotnímu verdiktu. Boleslavský trenér Jozef Weber nad ním žasl. „Nechci to rozebírat. Jeden týden tvrdíme, že je to anglická liga, souboje, válka. Pak pětatřicetiletý hráč upozorní na to, že by se mohlo rychleji rozehrávat a je vyloučen,“ divil se Weber. „Rozhodčí mě upozorňoval, že tam nebyl hanlivý výraz. Dlouho jsem hrál fotbal, tak nevím, za co pak může sudí pětatřicetiletého hráče vyloučit,“ dodal kouč Středočechů.

Jak odkazoval Weber, Matějovský není žádný začínající teenager, ale zkušený a respektovaný hráč, bývalý reprezentant, který si vyzkoušel i anglickou Premier League. Bere na to rozhodčí ohled? „Neměl by,“ upozornil Grégr. Ale někdy to bývá i jinak. „Pamatuji si ze své éry, že když třeba Rosťa Vojáček z Baníku udělal hrubý faul, hned vyskočil a omlouval se. V tu chvíli třeba rozhodčí zaváhá a kartu mu nedá,“ nabídl Grégr konkrétní příklad.