Sparta i Slavia už líčí na posily. Panák a Hašek vedou, kdo ještě táhne?

Do lednového otevření zimního přestupového období stále zbývá dost času, za kulisami se ale o možných hráčských přesunech čile jedná už nyní. Aktivní jsou především Sparta a Slavia, kluby s nejvyššími ambicemi a finančními možnostmi. Podle informací deníku Sport by se na Letnou mohl přestěhovat karvinský stoper Filip Panák, sešívaní pak mocně usilují o Martina Haška mladšího z Bohemians. Mezi přestupové taháky ale nepatří pouze tato dvojice. Kdo další by v zimě mohl padnout do oka pražským "S"?