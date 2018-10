Sparta řeší záhadu výjezdů. Co s tím? Ščasný neví, Stanciu se omluvil

Vše začalo šlágrem v Plzni, kde Sparta nestačila na mistra a po tečované střele ve vápně inkasovala jediný gól utkání. Poté její cesta směřovala na Hanou, kde se utkala s Olomoucí, jež se potýkala s mizivou formou.

Výsledek? Letenská parta opět padla 0:1. Sigma nedala Spartě na domácím hřišti ani trochu prostoru a rozhodla zápas jediným gólem. Naprosto stejný výsledek, avšak s jinačím průběhem byl k vidění i v sobotu ve Zlíně. Sparťané přestříleli Ševce 7:2. Ale žádnou šanci nedokázali přeměnit v gól. A tak přišel po změně stran zasloužený trest.

Venkovní bilance Sparty je tak momentálně tři výhry, jedna remíza a tři porážky. V neúplné venkovní tabulce jí patří 5. místo. Zatímco doma drží s bilancí 5-1-0 druhou příčku.

„Není toho moc co k tomu říct,“ cukal se po utkání Nico Stanciu, když měl hodnotit výkon Sparty. „Byl to další zápas, kdy jsme nedokázali vyhrát venku. Nepřenesli jsme výkon z doma i sem. Přitom zajímavé příležitosti jsme měli, ale nedokázali jsme je vyřešit lépe,“ pokračoval.

„Pokud chceme být velký tým, který hraje o titul, musíme se soustředit celý zápas na hru. Přijde mi, že občas v koncentraci polevíme a nepracujeme celých 90 minut. Soupeři tím dáváme dost prostoru na to, aby si vypracoval příležitosti ke skórování. Takhle ale velké týmy nehrají,“ zlobil se rumunský záložník.

Hlavou vedle něho nad venkovní bilancí kroutil i slovenský obránce Lukáš Štetina, který v lize dostal šanci poprvé od úvodního kola s Opavou. „Rád bych vám na to odpověděl, ale mně samotnému je to divné. Nevím, čím si to mám vysvětlit, protože doma jsme velmi silní a nemyslím si, že by na venkovní zápasy jezdila jiná Sparta. Je to záhada. Myslím si, že bychom měli vyhrávat doma i venku. Kvalitu na to máme.“

Záhadou jsou sparťanské výjezdy i pro trenéra Ščasného. „Kdybych věděl, jak z toho ven, tak už nejspíš vedeme ligu, protože se to opakuje,“ odvětil na dotaz, co se dá se současnou situací dělat.

Pokud Slavia v pondělí vyhraje nad Duklou, odskočí Letenským v tabulce už na sedm bodů. Derby v příštím kole tak bude pro Spartu naprosto klíčové. „Vždycky, když jsme vyhráli, nebo prohráli, tak jsme následující domácí zápas zvládli a vyhráli. Věřím, že v tom budeme pokračovat a na Slavii se dobře připravíme,“ ujistil fanoušky na dálku Ščasný.

A myslel na ně i Stanciu. „Chtěl bych se jim za tento zápas omluvit. Slibuji jim, že uděláme cokoliv, abychom Slavii porazili,“ vzkázal.