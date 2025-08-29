Předplatné

Fotbalové přestupy ONLINE: West Ham pořídil konkurenci pro Součka, talent z Lipska do Spurs

West Ham získal portugalského fotbalistu Mateuse Fernandese ze Southamptonu
West Ham získal portugalského fotbalistu Mateuse Fernandese ze SouthamptonuZdroj: West Ham United
Libor Kozák je novým asistentem trenéra Luboše Loučky u B-týmu Sparty
José Mourinho končí na lavičce Fenerbahce
Tomáš Rigo vyrovnal utkání na Dukle ve 29. minutě parádní ranou zpoza šestnáctky
Alejandro Garnacho míří do Chelsea
Nick Woltemade v dresu Stuttgartu
Michal Beran v jabloneckém dresu na hřišti Bohemians
Ladislav Krejčí poprvé pózuje v dresu Wolves
52
Fotogalerie
iSport.cz
Fotbal

Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

Online přenos - Fotbalové přestupy ONLINE
Všechny zprávyDůležité momenty
Bundesliga
Chance Liga
Druhá liga
La Liga
Ligue 1
Premier League
Serie A

Zprávy ze dne 29. srpna 2025

Premier League
29. srpna 2025 · 11:45

Reprezentačnímu kapitánovi Tomáši Součkovi přibyl ve West Hamu další konkurent do zálohy. Anglický klub získal Portugalce Mateuse Fernandese ze Southamptonu. Zaplatil za něj 40 milionů liber (asi 1,13 miliardy korun). Jednadvacetiletý mladík se stane třetím nejdražším hráčem klubu, více West Ham zaplatil jen za Lucase Paquetu (51 milionů liber) a Sebastiena Hallera (45). Fernandes podepsal smlouvu na pět let. Klub ale usiluje o další posilu do zálohy. Ještě před koncem přestupového období by měl přijít jednadvacetiletý Soungoutou Magassa z Monaka.

Premier League
29. srpna 2025 · 11:40

Fotbalisty Tottenhamu, kteří budou jedním ze soupeřů pražské Slavie v Lize mistrů, posílí nizozemský reprezentant Xavi Simons. Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník přestoupí z Lipska za 60 milionů eur (1,47 miliardy korun).

 

O Simonse měla zájem také Chelsea, ale nakonec bude další velkou posilou Tottenhamu a novým spoluhráčem brankáře Antonína Kinského. Spurs v létě získali také jiného ofenzivního záložníka Mohammeda Kuduse z West Hamu za téměř 64 milionů eur či útočníka Mathyse Tela z Bayernu Mnichov za 35 milionů eur.

Druhá liga
29. srpna 2025 · 10:16

Libor Kozák se vrací do Sparty. 36letý bývalý útočník bude nově působit jako asistent trenéra Luboše Loučky u druholigového B-týmu. Navíc se ujme také role development coache.

Důležitý moment
29. srpna 2025 · 09:58

José Mourinho je bez práce. Vedení tureckého Fenerbahce s ním rozvázalo kontrakt poté, co tým po výsledcích 0:0 a 0:1 proti Benfice Lisabon nezvládl postoupit do Ligy mistrů.

Důležitý moment
Chance Liga
29. srpna 2025 · 09:16

Tomáš Rigo je na cestě do Anglie, kde podepíše smlouvu se Stoke City. Podle informací Deníku Sport už je slovenský záložník na letišti v Praze, odkud zamíří do Londýna.

Tomáš Rigo vyrovnal utkání na Dukle ve 29. minutě parádní ranou zpoza šestnáctky
Tomáš Rigo vyrovnal utkání na Dukle ve 29. minutě parádní ranou zpoza šestnáctky
29. srpna 2025 · 08:25

Vyřazení Besiktase Istanbul v posledním předkole Konferenční ligy stálo místo trenéra Oleho Gunnara Solskjaera. Vedení klubu, jehož dres obléká i český fotbalista David Jurásek, bezprostředně po čtvrteční odvetě s Lausanne oznámilo, že s norským koučem s okamžitou platností ukončilo spolupráci. Na lavičce tureckého celku strávil někdejší trenér Manchesteru United bezmála osm měsíců.

Zprávy ze dne 28. srpna 2025

Premier League
28. srpna 2025 · 22:46

Vědělo se o tom delší, jen se čekalo, kdy k tomu dojde. Nyní už se na tom shoduje několik zahraničních zdrojů: Alejandro Garnacho odchází do Chelsea. Londýnský klub za argentinského křídelníka pošle Manchesteru United 40 milionů liber (1,1 miliardy korun).

Důležitý moment
Chance Liga
28. srpna 2025 · 22:12

Trenér ostravských fotbalistů Pavel Hapal potvrdil, že odveta 4. předkola Konferenční ligy proti Celje byla posledním zápasem v dresu Baníku pro záložníky Matěje Šína a Tomáše Riga, kteří jsou na odchodu z klubu. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici Premier Sport 2 po domácí porážce 0:2, která znamenala konec jeho týmu v soutěži. „Už nebudu chodit kolem horké kaše, víme to už delší dobu. Tak to prostě je. Oni se rozloučí a já jim musím poděkovat, protože byli skvělí. Hráč může riskovat nějaký zdravotní stav, ale oni šli až do dnešního dne nadoraz,“ řekl Hapal. Více čtěte ZDE>>>

Chance Liga
28. srpna 2025 · 20:33

Železný muž Jablonce, tvrdý obránce Martin Cedidla, který má ve stále mladém věku zaděláno na rekord v počtu ligových startů, prodloužil smlouvu se Severočechy.

Premier League
28. srpna 2025 · 20:30

Německý reprezentant Nick Woltemade, o kterého celé léto usiloval Bayern Mnichov, nakonec zřejmě zamíří ze Stuttgartu do Newcastlu. Podle televizní stanice Sky zaplatí anglický klub za třiadvacetiletého útočníka 85 milionů eur (přes dvě miliardy korun). Dalších pět milionů eur mohou činit bonusy.

Druhá liga
28. srpna 2025 · 17:53

Zahraniční kolonie v druholigovém Dynamu České Budějovice se podle očekávání dále rozrůstá. Jihočeši čerstvě přivedli na jeden rok stopera Dollarda Wandjiho. 28letý Francouz v minulosti působil například v Nantes. „Dollarda znám už téměř deset let. Je to silný střední obránce, výborný ve vzduchu a odhodlaný ve všem, co dělá. Má příkladnou pracovní morálku. Bylo důležité posílit tuto pozici, a to ještě více po odchodu Michala Němečka,“ okomentoval příchod nové posily sportovní ředitel Michaël Michèe.

Důležitý moment
Chance Liga
28. srpna 2025 · 14:09

Michala Berana podle informací webu inFotbal lanaří Sigma Olomouc! „Nabídka je na stole a dosahovat může až 3 milionů eur (téměř 74 milionů korun). A Beran chce, o transfer má velký zájem, protože ho lákají evropské poháry,“ potvrzují redakční zdroje.

 

Jak v červnu zaznělo v podcastu Liga naruby, Michal Beran je vysněnou posilou nového majitele Sigmy Pavla Hubáčka.

 

Michal Beran v jabloneckém dresu na hřišti Bohemians
Michal Beran v jabloneckém dresu na hřišti Bohemians
Důležitý moment
Premier League
28. srpna 2025 · 12:03

Už pár dní to bylo na spadnutí a nyní je vše potvrzeno. Ladislav Krejčí se oficiálně přesouvá z Girony do Wolverhamptonu. Zde ho však nečeká nic jednoduchého, a to jak v interním souboji o místo v sestavě, tak v řežbě o přežití v nejbohatší a nejsledovanější soutěži světa. „Náš vůbec první český hráč,“ pochlubil se klub. Na startu sezony mají „vlci“ velké problémy právě v obraně, a zlepšení si slibují právě od Krejčího.

Zprávy ze dne 27. srpna 2025

27. srpna 2025 · 16:53

O Augusta Priskeho, útočníka švédského Djurgärdenu, projevil zájem Red Bull Salcburk.. Na jednadvacetiletého syna trenéra pražské Sparty podal nabídku ve výši 4 milionů eur (zhruba 100 milionů korun). Švédský klub ji ale odmítl a požaduje minimálně 6 milionů eur (cca 155 milionů korun) i kvůli klauzuli, podle níž má jeho bývalý zaměstnavatel FC Midtjylland nárok na 40 % z dalšího přestupu. K situaci ohledně svého syna se Brian Priske vyjádřil již v minulých dnech ZDE>>>

August Priske, syn trenéra Sparty Briana, válí ve Švédsku
August Priske, syn trenéra Sparty Briana, válí ve Švédsku
Premier League
27. srpna 2025 · 16:51

Útočník Alexander Isak figuruje v nominaci švédské reprezentace na zářijové zápasy kvalifikace mistrovství světa, i když v této sezoně ještě neodehrál ani zápas, protože se snaží vynutit přestup z Newcastlu do Liverpoolu. „Samozřejmě to není ideální situace,“ řekl kouč švédského výběru Jon Dahl Tomasson na tiskové konferenci.

Chance Liga
27. srpna 2025 · 15:35

Fotbalista Filip Matoušek přestoupil z pražské Dukly do Mladé Boleslavi. Čtyřiadvacetiletý obránce bude Středočechům k dispozici již v dnešním pohárovém utkání v Rokycanech. Matoušek působil v Dukle 14 let a z mládežnických výběrů prošel až do prvního týmu dospělých. V sezoně 2023/24 hostoval v druholigové Příbrami a letos na jaře ve Vlašimi. Za Duklu si připsal 10 startů v nejvyšší soutěži. V aktuálním ligovém ročníku odehrál pouze závěrečné čtyři minuty v utkání s Plzní.

Matoušek z Dukly posílí boleslavskou obranu
Matoušek z Dukly posílí boleslavskou obranu
Bundesliga
27. srpna 2025 · 11:17

Dortmund kvůli řadě zranění v obraně angažoval argentinského stopera Aaróna Anselmina. Dvacetiletý fotbalista přišel do konce sezony na hostování z Chelsea. „Vzhledem ke zranění Emreho Cana, Nica Schlotterbecka a Niklase Süleho jsme museli situaci na stoperu řešit. A Aarón už má zkušenosti s nejvyšší soutěží z Argentiny a má také velký potenciál,“ uvedl šéf klubu Lars Ricken.

 

Anselmino odstartoval kariéru v Boce Juniors, odkud loni v létě přišel do Chelsea, za kterou ale zatím odehrál jen jedno utkání. V Dortmundu se potká se záložníkem Carneym Chukwuemekou, jenž nedávno do Borussie přišel z Chelsea na přestup.

Zprávy ze dne 26. srpna 2025

26. srpna 2025 · 19:12

Český záložník Erik Daniel opouští po třech letech Spartak Trnava. Třiatřicetiletý fotbalista v klubu skončil na vlastní žádost. V dresu slovenského klubu odehrál 129 zápasů, v nichž zaznamenal 18 gólů a 15 asistencí. „V Trnavě jsem se vždy cítil velmi dobře. Od skvělé kabiny, přes výsledky, až po klubový styl. Odcházím s pocitem hrdosti a spokojenosti, že jsem mohl být součástí tohoto klubu,“ uvedl pro klubový web Daniel, kterého od června vedl v Trnavě český kouč Michal Ščasný.

 

Český záložník Erik Daniel na vlastní žádost předčasně končí ve Spartaku Trnava
Český záložník Erik Daniel na vlastní žádost předčasně končí ve Spartaku Trnava
Bundesliga
26. srpna 2025 · 18:13

Leverkusenu se podařilo zlákat zvučnou posilu – pětinásobného vítěze Ligy mistrů! Tým kolem českého snajpra Patrika Schicka doplní Lucas Vázquez. Španělský krajní univerzál přišel jako volný hráč a s klubem podepsal dvouletou smlouvu. V červenci skončil v Realu Madrid, který mu neprodloužil kontrakt.

Chance Liga
26. srpna 2025 · 16:55

Finský reprezentant Kaan Kairinen při otočce Sparty s Duklou ukázal, jaký je pro klub z Letné šéfem hry ve středu. V posledním zápase musel na plac, protože se zranil Magnus Kofod Andersen, kometa posledních týdnů. Jaká je vlastně situace v srdci hry Letenských? A jak ji může ovlivnit blížící se konec přestupního termínu? VÍCE čtete ZDE>>>

 

Kaan Kairinen v dresu Sparty
Kaan Kairinen v dresu Sparty

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů