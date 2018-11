Blažek o derby: Kanga se mi výjimečně líbil, Slavia byla k poražení

Jak se vám líbilo derby?

„Remíza je asi spravedlivá. Každopádně Sparta měla tentokrát jedinečnou možnost Slavii porazit. Po dlouhé době otočila zápas z nepříznivého stavu, z toho pohledu je pro ni ztráta, že utkání nevyhrála.“

Branky inkasovala opět po standardních situacích. Je to dlouhodobá nemoc Sparty?

„Bohužel. Slavia si v podstatě nic nevytvořila. Žádnou vyloženou šanci nebo něco, co by brankář musel složitě chytat. Ze tří rohů dala málem tři góly, u jednoho z nich šlo jen o hloupost hráče Slavie, že neproměnil. Jde asi o největší problém Sparty, je to škoda. Když dostanete gól ze standardky, je to dárek pro soupeře.“

Lze u týmu tenhle problém nějak odstranit?

„Žádní extra vysocí hráči vyjma stoperů v sestavě Sparty nebyli. Sparta s tím má dlouhodobější problém. Je to otázka pro toho, kdo má v klubu standardky na starosti a jak se tam na ně připravují. Zápas byl po prvním poločase výborně rozehraný, Sparta v podstatě vstala z mrtvých a byla na koni. Na 2:1 se to mohlo dohrát až do konce.“

Mohl s góly Slavie něco dělat brankář Florin Nita?

„To ne. Oba gólmani v podstatě neměli nic moc na práci. S góly, které dostali, se nedalo nic dělat.“

Slavia dohrávala v podstatě o deseti, když už nemohla vystřídat zraněného Vladimíra Coufala. Jak je možné, že i takhle oslabená v závěru Spartu zatlačila a ta se musela bát o výsledek?

„Tohle se děje delší dobu. Je otázka, jak si to na Spartě vyhodnotí. Slavia má nabitý program, zápas dohraje na pokraji sil a Sparta, která hraje jeden zápas za týden, ten zápas také dohraje na pokraji sil. Čím to je? Jestli jsou na tom špatně kondičně, nebo na konci zápasu odejdou psychicky, to si netroufnu říct. Mluví se o tom, že Sparta v podstatě pokaždé zvadne okolo 65. minuty. Druhou půli v podstatě neexistoval Stanciu, který jako by po přestávce nebyl na hřišti. Sparta měla velkou možnost Slavii porazit, bohužel to nedopadlo. Výsledek je lepší víc pro Slavii než pro Spartu.“

Guélor Kanga dostal ve 14. ligovém kole už osmou žlutou kartu. Není to tak, že Spartě víc škodí, než prospívá?

„Proti Slavii se mi výjimečně líbil jeho výkon i jak působil na hřišti. A k jeho kartám... Neřeknu u obránce, ale u něj je jichdost, když je záložník. Většinu karet navíc dostal zbytečně.“

Oslabilo Spartu hodně vynucené střídání útočníka Benjemina Tetteha, který se zranil?

„Bylo to hodně znát. Sparta se pak neměla vpředu o koho opřít. Tetteh umí vybojovat balon, podržet ho, ostatní hráči si s ním můžou pomoct.“

Překvapilo vás, že se ve Spartě takhle rychle stal klíčovým hráčem?

„Už jsem ho viděl v Bohemce a neměl jsem strach, že by přestup do Sparty nezvládl. Se svojí postavou a pojetím, co všechno umí. V pátek jsem se byl podívat na Bohemce při prohře s Teplicemi. Pokud někdo viděl výkon útočníka Júsufa nejen v tomto utkání, tak ví, že na Bohemce také moc dlouho nevydrží. Nechci říkat, že je lepší než Tetteh, ale určitě je na stejné úrovni.“

Slavia hlavně v prvním poločase nepodala svůj ideální výkon, souhlasíte?

„I kvůli tomu, jak Slavia hrála, je škoda, že tohle derby nedopadlo vítězstvím pro Spartu.“

Sudí Ardeleanu rozdal celkem osm žlutých karet. Odpovídá to nasazení hráčů v tak prestižním utkání, jakým je derby?

„Nemyslím si, že to byl nějaký extrém, rozhodčí si se zápasem poradil dobře. U Slavie tam byla zranění, odstoupil Pepa Hušbauer, Coufala v závěru už nemohli vystřídat. Ale spíš to pramenilo z únavy, než že by ten zápas byl nějak hodně ostrý.“

Jak ovlivní derby vývoj ligy?

„Pro Spartu bylo důležité vyhrát, ale dopadlo to jinak. Slavia si takhle udržela náskok před Spartou, s Plzní má stejně bodů. Na Spartě se lehce body neuhrávají, myslím, že budou s výsledkem spokojení.“

Může se Sparta dostat před Slavii i Plzeň?

„Liga je ještě dlouhá. Bude hodně záležet na tom, jak si mužstva, co hrají poháry, poradí s vyšší zátěží a jestli ji zvládnou. Když je postihne nějaká marodka, bude to pro ně složité. Sparta hraje jeden zápas za týden, může se na něj kvalitně připravit a odehrát ho na sto procent. Teď jedou do Karviné, tam bude důležité potvrdit výkon a hlavně uhrát nějaký výsledek.“

