Plán nám vyšel, myslí si Ščasný. Ale nehlídat Součka? Trestuhodné

Byl to zápas, po jehož průběhu mohla Sparta brát tři body?

„Cítím to tak, protože po nervózním vstupu jsme ho dokázali otočit a byli jsme nebezpečnější. Slavia měla jen jednu šanci - hlavičku po rohovém kopu. Zato my měli několik zajímavých příležitostí, ale špatně jsme je vyřešili. Třeba situace, kdy jsme šli tři na dva. Měli jsme vstřelit třetí branku. Také jsme si nechali dát dvě branky z rohových kopů. Kromě toho jsme zápas ztratili v okamžiku, když odešel zraněný Tetteh. Přišli jsme o rychlost na hrotu a už jsme se s tím nevypořádali.“

Jak moc vážné je Tettehovo zranění?

„Nevím, sám jsem zvědavý, co mi doktoři řeknou. Možná si obnovil ten samý problém, který měl minulý týden ve Zlíně. Do středy s námi vůbec netrénoval, a když začal, tak to bylo až komické, protože se nemohl pohybovat, ale přesto všechno podal vynikající výkon. Znovu opakuji, jeho střídání nás hodilo zpátky.“

Opět se projevila jedna z bolestí Sparty a to standardní situace. Souhlasíte?

„Souhlasím, že to nebylo poprvé. Stačí vzpomenout na zápasy s Plzní, Olomoucí… To jsou chyby, které se nám nesmí stávat. Když hrajete kombinovanou obranu a hráč, který má hlídat Součka od něj stojí pět metrů, je to trestuhodné. To samé první branka. Chipciu říkal, že u Kúdely byl, ale došlo k nějakému kontaktu. Tohle nemůžeme dovolit. A o druhé brance není třeba ani mluvit. V tu dobu nic nenasvědčovalo tomu, že bychom mohli Slavii k něčemu pustit.“

Stanciu se tentokrát víc stahoval do středu a nepůsobil tolik na kraji zálohy. Jaký byl váš taktický záměr?

„Dávali jsme si na derby dohromady nějaký plán a ten nám vyšel. Slavia hrozila jen ze standardních situací, byť nás v závěru zápasu v určitých fázích zatlačila na naši polovinu. Z hlediska defenzivy i útoku, jsme měli dobré postavení. Stanciu měl za úkol se stahovat. Myslím si, že to bylo velmi dobré. Takticky jsme z toho vyšli dobře. Rozhodly dvě standardky.“

Jste rád aspoň za to, že jste přehráli slávistickou zálohu, která je všemi chválená?

„Jsem přesvědčený, že Slavia je ve velmi dobré formě a celý týden jsem to hráčům opakoval, ale také si myslím, že máme lepší mužstvo. Tabulka tomu sice neodpovídá, ale to je tím, že máme jiné problémy, které si musíme vyřešit. Bohužel v tuto chvíli nemáme náhradu za určité hráče a na to jsme doplatili. Že budeme fotbalovější, to jsem věděl. Slavia to často hrne silou a tlakem. Hraje na obrovské riziko, což se dá trestat a my o tom věděli. Chyběla tomu od nás jen třetí branka.“

Proč zůstal Costa jen pouze mezi náhradníky, ačkoliv obvykle patří do základní sestavy?

„Bylo to moje taktické rozhodnutí. Zdálo se mi, že od té doby, kdy měl vyhozené rameno, nechodí úplně stoprocentně do soubojů. Měl jsem dvě varianty, jak poskládat obranu. Zvolil jsem tuhle. Radakovič, který odehrál vcelku dobré utkání, byl u Součkovy branky. Nevím, jestli potřebuje ještě vyzrát, nebo to byla jeho nedůslednost.“

Proč jste upřednostnil vedle Tetteha na hrotu Pulkraba místo Šurala?

„To byl druhý otazník, nad kterým jsem v týdnu váhal. Nakonec jsem se rozhodl pro Pulkraba, protože jsem viděl, že Pepa Šural nemá čistou hlavu. Jeho smlouva není uzavřená. Navíc si v týdnu podvrtnul kotník a byl mimo, ale to nebyl ten hlavní důvod. U Pulkraba jsem věděl, že bude chodit naplno do soubojů třeba s Ngadeuem. Hraje na samé hranici agresivity. Sice má určité technické nedostatky oproti Šuralovi, ale věřil jsem mu. Střídal kvůli tomu, že už se vyždímal. Do hry šel Pepa, u kterého jsme věřili, že bude tím hráčem, který na hrotu udrží balon.“

Jak jste byl spokojený s výkonem Guélora Kangy? Ukázalo se, že je pro hru Sparty klíčový?

„Kanga měl ve hře jen pár momentů, kdy nebezpečně otevíral hřiště, ale vrátil se rychle zpátky do zápasu. Pro naši hru je nesmírně důležitý, ale zase bude chybět v Karviné, protože dostal už osmou žlutou kartu.“

Nebyl to první případ, kdy se vám vykartoval hráč pro venkovní zápas. Nesráží vás i nedisciplinovanost, když musíte improvizovat při skládání sestavy?

„Pokud dostane kartu jako dnes, tak to není věc disciplíny, ale vyplyne to ze hry. Karty za špatnou disciplínu dostal v jiných utkáních a také za ně tvrdě zaplatil. Co k tomu jiného říct. Do dalšího zápasu nás to oslabuje, protože víc variant do středu pole už nemáme.“

