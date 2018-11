Smutný Stanciu: Děláme pořád stejné chyby, takhle se výš neposuneme

Před novináře předstoupil se sklopenou hlavou, mluvil tichým hlasem. Nicolae Stancia, který ve včerejším slavnostním utkání plnil roli letenského kapitána, rozhodně neutěšila skutečnost, že jeho tým dokázal ve většině utkání Slavii přehrát. Sparta totiž doma navzdory dalšímu solidnímu výkonu brala pouze bod za remízu 2:2 a ze ztráty na „sešívané“ vůbec nic neumazala. Manko i nadále zůstává na sedmi bodech.

Sice jste byli lepší, ale máte nakonec pouze bod. Co ve vás převládá?

„Nejsem spokojený, ale spíš smutný. Myslím si, že jsme zápas kontrolovali, v prvním poločase jsme byli lepší. Věřili jsme, že tohle utkání vyhrajeme. Bohužel jsme znovu inkasovali ze standardní situace, což všechno změnilo.“

Čím si vysvětlujete, že právě bránění standardních situací vám dlouhodobě dělá takové problémy?

„Nedokážu si to vysvětlit. Připravujeme se na ně každý týden, věnujeme jim opravdu hodně času. Nevím, jakmile přijdou zápasy, dostáváme z nich góly. Stalo se nám to s Mladou Boleslaví, v Plzni. I na jaře jsme proti Slavii dostali gól po rohovém kopu. Jsou to pořád dokola ty stejné chyby. Nevím, co bych k tomu víc řekl. Pokud budeme dělat takové chyby, nemůžeme pomýšlet na vyšší postavení v tabulce.“

Stanciu nadšený z českého derby: Podobné jako v Rumunsku, tam ale přijde 50 tisíc lidí, popsal 720p 360p REKLAMA

Ztráta na Slavii zůstala na sedmi bodech. Co to směrem k dalšímu průběhu sezony znamená?

„Je to hodně, ale před dvěma týdny to byly ještě tři body. Situace se zase může rychle změnit, do konce sezony zbývá odehrát spoustu zápasů. My teď ale nemůžeme přemýšlet o tom, kolik bodů ztrácíme na první místo.“

Jak důležité bude na tenhle výkon navázat i ve venkovních utkáních?

„Ohromně důležité. Pro nás je klíčové, abychom se právě v zápasech na hřištích soupeřů zlepšili. V tuhle chvíli je to náš největší problém, že si výkonnost z domácích duelů nedokážeme přenést ven. Je třeba, abychom tímhle začali. Až potom můžeme pomýšlet na lepší postavení v tabulce. Pokud nebudeme vyhrávat venku, na vyšší příčky se nedostaneme.“

Co jste říkal na atmosféru, kterou fanoušci ve vyprodaných ochozech oběma celkům vytvořili?

„Bylo to něco neuvěřitelného, moc jsem si to užíval. Přesně tak by to v derby mělo vypadat. Chtěl bych fanouškům poděkovat, že přišli a podporovali nás celý zápas. Není pochyb o tom, že zápasy se Slavií jsou těmi největšími v Česku, teď se to jenom potvrdilo.“

Chyběl tomu třetí gól, litoval Ščasný. Jaký byl přínos Kangy? 720p 360p REKLAMA

Slavia udeřila dvakrát po rohu. Překvapení, vždyť má Sparta dost vysokých hráčů, divil se Souček 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42. Tetteh, 45+2. Kanga Hosté: 36. Kúdela, 70. T. Souček Sestavy Domácí: Nita – Chipciu, Radaković, Štetina, Civić – Stanciu (C), Kanga, M. Frýdek, Plavšić – Pulkrab (52. Josef Šural), Tetteh (64. Mebrahtu). Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela (52. Deli), Ngadeu, Bořil – T. Souček, Traoré (46. Baluta) – Stoch, Hušbauer (C) (62. Sýkora), Zmrhal – Olayinka. Náhradníci Domácí: Heča, Costa, Kaya, Sáček, Mebrahtu, Šural, Vatajelu Hosté: Deli, Matoušek, Sýkora, Baluta, Mešanović, Kovář, Frydrych Karty Domácí: Kanga, Radaković, Chipciu Hosté: Ngadeu, Kúdela, Traoré, T. Souček, Olayinka Rozhodčí Ardeleánu – Nádvorník, Moláček Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 17 398 diváků

Kúdela skóroval, pak hodnotil Kangu: Pořád čeká, že mu sudí něco připískne 720p 360p REKLAMA

Sparta - Slavia: Kanga bezpečně proměňuje a Sparta otáčí na 2:1! 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Sparta - Slavia 2:2. Další drama na Letné, sešívaní v derby popáté neprohráli Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.