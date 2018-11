Svědíkova hektika: V pátek povede Jihlavu, v sobotu už Slovácko!

Tak domluveno! Trenér Martin Svědík odchází do Slovácka, čtrnáctý tým FORTUNA:LIGY povede už v sobotním duelu s Libercem. Ještě v pátek však podle informací iSport.cz bude na lavičce Vysočiny Jihlava, kterou čeká domácí bitva s Ústí nad Labem. Teprve poté se přesune do Uherského Hradiště, kde nahradí ve funkci odvolaného Michala Kordulu a jeho dočasného nástupce Petra Vlachovského. Měl by podepsat dlouhodobý kontrakt. "Všechny strany už jsou domluveny," uvedl zdroj iSport.cz.