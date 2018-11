Slovan spasil střídající Oršula: Výkon gólmana Šedy? Klobouk dolů!

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 88. Oršula Hosté: Sestavy Domácí: Nguyen – Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Potočný (61. Pázler), Breite (C), Ševčík, Pešek (80. Oršula) – Oscar – Aarons (90+2. Mikula). Hosté: Šeda – Pauschek, Takács, Hůlka, Křapka – Jaroslav Diviš (77. Dan. Novák), Hubínek, Matějovský (C) (46. Kateřiňák), Přikryl – Komličenko, Ladra (52. Džafić). Náhradníci Domácí: Mikula, Oršula, Pázler, Mashike Sukisa, Nešický, Kerbr, Hladký Hosté: Kateřiňák, Chaluš, Keresteš, Novák, Král, Džafić, Kamenár Karty Domácí: Ševčík, Karafiát, Breite Hosté: Přikryl, Kateřiňák, Komličenko Rozhodčí Hrubeš – Hrabovský, Caletka Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 3933 diváků

Dal byste se nazvat takovým libereckým spasitelem, že?

„Spasitelem bych se nenazval. Jsem jen rád, že jsem nastoupil a mohl jsem brankou pomoct týmu.“

Šancí jste si vytvořili velké množství, ale dlouho jste se nemohli prosadit. Čím to?

„Šancí bylo z naší strany mraky. Upřímně nevím, proč nám tam něco nespadlo už dřív. Asi při nás nestalo potřebné štěstí, ale můžeme být rádi, že nakonec bereme tři body. To je to důležité.“

Jak se vám koukalo z lavičky na to, jak spoluhráči pálí šanci za šancí?

„Na lavičce jsme to všichni prožívali úplně maximálně. Šance jsme si vytvářeli a zkrátka to tam muselo padnout, což se také nakonec stalo.“

Nebylo to ale trochu frustrující?

„Ano, čas plynul. Možná jsme byli maličko nervózní, ale nakonec přišel šťastný konec.“

Jak jste gólovou situaci viděl?

„Na přední tyč letěl balón, který brankář Jan Šeda vyrazil. Stál jsem ve vápně a odrazil se ke mně míč. Vystřelil jsem a naštěstí to tam spadlo. Když se ohlédnu, moc možností jsem ani neměl, jednoduchá situace to úplně nebyla.“

Co říct na výkon gólmana Šedy?

„Po zápase jsme si z toho s kluky dělali srandu. Měl hrozně moc zákroků, klobouk dolů před jeho výkonem.“

Při příchodu do Slovanu se s vámi jako s hrotovým útočníkem nepočítalo, ale právě tak jste nejčastěji trenéry využíván. Jak se vám na hrotu líbí?

„Upřímně je mi v podstatě jedno, kde hraji. Jestli na kraji, podhrotu, nebo hrotu... Na hrotu se necítím špatně, důležité je, že dostávám možnost a minuty na hřišti.“