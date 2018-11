Ščasný: Nebyl to žádný šlágr. V zimě budeme mít na čem pracovat

Video k článku 360p REKLAMA VŠECHNA VIDEA ZDE

Jste rád, že tým prokázal psychickou odolnost a otočil zápas?

„Jsem spokojený, že jsme zápas otočili a dokázali vyhrát. Vlastně už se nám to podařilo v derby se Slavií, ale tam jsme si to pokazili jednou standardkou, kterou jsme nedokázali uhlídat. Ale je potřeba zmínit, že do velké míry tomu dnes pomohlo, že Karviná dohrávala poměrně dlouho o deseti. Ale s výsledkem a obratem panuje spokojenost. Už jsme potřebovali ukončit tu venkovní sérii porážek.“

Herně to ale nebylo ono, souhlasíte?

„Nebyl to žádný šlágr, rozhodně umíme hrát lépe. Je to vybojované vítězství. Nemůžu říct, že by hráči nemakali a nebojovali jeden za druhého, ale nemohl jsem pochopit, proč jsme po dobrém začátku odpadli, a po 15 minutách nechali Karvinou útočit. My jsme věděli, s čím na nás domácí vyrukují, ale upustili jsme od toho. Karviná začala mít standardky a vše vyústilo v to, že jsme inkasovali z penalty. Do druhého poločasu jsem na hráče apeloval, aby více podrželi balon, nakonec nám pomohla i standardka a gól Stancia. Další věc, a to neberte jako výmluvu, běžně se hřiště kropí. Všude, kam přijedete, tak je to standard. A na tomto nepokropeném a nezválcovaném hřišti, je snaha chtít hrát kombinačně složitá. Nahrává to spíš týmu, který chce hrát na protiútoky a nakopávané balony.“

Musel jste v kabině o poločase zvýšit hlas?

„Nemusel, tentokrát jsem zůstal klidný. První půle byla minulost, to nemělo cenu řešit. Spíš jsem hráčům vytýkal, v čem se musí zlepšit. A plánovali jsme taktické změny do druhého poločasu. Rozhodně nebyl křik v kabině.“

SESTŘIH: Karviná - Sparta 1:3. Letenští otočili i díky červené kartě, rozhodl Stanciu Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Jak jste viděl momenty, o kterých rozhodovalo video? Jedná se o penaltu po faulu Nity a vyloučení Budínského po skluzu na Vatajela?

„V tomhle asi nebudu zcela objektivní. Člověk by si v zápase přál, aby všechny sporné momenty byly posouzeny v jeho prospěch. Ale myslím si, že červená karta už mohla padnout někdy v šesté, sedmé minutě po brutálním šlapáku zepředu na Sáčka (sudí Julinek faul neocenil ani žlutou, pozn. red.). Co se týká vyloučení, to nejsem schopný posoudit. Sudí to zkoumal na videu. Já netuším. To samé penalty. Jen jsem slyšel, že obě byly bez debat.“

Velké téma po derby byly standardní situace. Dnes se vám je podařilo ubránit a po rohu jste vyrovnali. Udělalo vám to radost?

„Nechci nikoho urazit, ale co se ke mně občas dostane z televize a novin, co tam kdo říká, to je až úsměvné… Samozřejmě, že standardky trénujeme! Že říkáme hráčům, jak mají bránit a co mají dělat. To, že dal Radakovič po rohu gól, je sice plus, ale my to musíme dál opakovat. Ubránit standardní situace by mělo být to nejjednodušší a my jsme dostali sedm branek z dvanácti po standardkách. To je strašné číslo.“

Šestnáctiletý Adam Hložek se stal nejmladším sparťanským hráčem, který v lize nastoupil. Je to opravdu výjimečný talent a budoucnost pro klub?

„Na hodnocení výkonu hrál krátce, ale už jen to, že dostal přednost a nastoupil, něco dokazuje. A to není o tom, že jsem ho postavil jen tak, on si to zaslouží. Trénuje s námi už nějakou dobu a je to hráč, u kterého nevidíte, že by měl nějaké problémy. Naopak. On ještě udělal velký progres a vyrovnal se chlapskému fotbalu a tempu naší hry. Občas je na něm sice vidět únava z toho přesunu, ale dokazuje, že je gólový hráč. Vždycky umí zvolit správné rozhodnutí. Neznamená to, že bude hrát v příštím zápase, ale budeme jej postupně zapracovávat. Spartě v něm roste velký hráč.“

Souvisela s jeho nominací absence Josefa Šurala?

„Původní plán byl, jet do Karviné s 19 hráči, ale Pepa v pátek přišel, že ho bolí achilovka a není stoprocentně připravený. Doktoři to potvrdili, prý si na to stěžoval dva dny. Problém byl v tom, že se ta informace nedostala ke mně, nevím proč. A po tréninku Pepa sám řekl, že není stoprocentně připravený, takže nemělo smysl, aby s námi cestoval.“

Benjamin Tetteh dnes nepůsobil v tak dobré kondici jako v předešlých zápasech. Podepsalo se na něm zranění z derby a to, že nebyl připravený?

„Limitovalo ho to strašně. Nebyl stoprocentně v pořádku. Částečně se rozběhal až ve druhé půli. Odešel ze zápasu se Slavií zraněný a dost ho to poznamenalo. Celý týden netrénoval. My jsme ale potřebovali, aby nastoupil. V prvním poločase jsme ho téměř nevyužili, nebyl v pohybu, nenabízel se. Ve druhé půli se rozpohyboval, ale k jeho ideálnímu výkonu chybí, aby celý týden odtrénoval a cítil se dobře.“

Karviná - Sparta: Totální zkrat Letiče, jasnou penaltu proměnil Plavšič 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Stanciu otáčí na 2:1! Ránu krásně umístil k pravé tyči 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Tutovka domácích! Lingr na hranici malého vápna prověřil Nitu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Karviná - Sparta: Radakovič srovnává na 1:1! Prosadil se hlavičkou z rohu 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Budínský tvrdě sestřelil Vatajelua na červenou! Původně dostal jen ŽK Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Karviná - Sparta: Budínský bezpečně proměnil pokutový kop, domácí vedou 1:0! 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Nita složil Gubu, Julínek po zásahu videa odpískal penaltu! Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Karviná - Sparta: Lingr sám před Nitou! Ale nestřílel přesně Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Karviná - Sparta: Janečka ve vápně podezřele strčil do Pulkraba Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného