Děti nechte doma! Slezské derby Opava - Baník obchází strach z rowdies

Derby pražských „S“ vypadá v konfrontaci s nenávistnou atmosférou mezi fanoušky Opavy a ostravského Baníku jako nedělní čajíček o páté. Válka o krále Slezska extrémně burcuje hráče i hordu jejich radikálních podporovatelů včetně rowdies z Polska. „Dělá se vše pro to, aby se utkání dohrálo,“ uvedl Jaroslav Rovňan, technický ředitel Slezského FC. Radnice města pro jistotu zrušila tradiční a oblíbený průvod sv. Martina, který se měl konat ve stejný den.

Hráči dostali pokyn zaparkovat své vozy daleko od stadionu anebo zvolit jinou dopravu ke speciálnímu duelu. Jde o nejrizikovější zápas ligové sezony, obavy jsou zejména z chování příznivců Baníku. Očekává se příjezd jejich spřízněných kolegů z polského GKS Katowice. Opavský tábor zase podporují fans z Wroclawi.

„Já necítím nenávist jako někteří fanoušci. Nejsem ani odchovanec některého z těch klubů. V klucích, kteří v tom vyrostli, je to odmala. Každý do nich tu rivalitu vtlouká. Já to nemám tak, že bych Baník nesnášel,“ vypráví brankář Vojtěch Šrom, který v letech 2014 - 2016 oblékal ostravský dres.

Proti svému bývalému celku se jako člen Slezského FC postaví poprvé. Je zvědavý, jaké to bude. Paradoxně žije stále v Ostravě. „Jedu po městě a vidím nápisy o Opavě. A v Opavě zase o Ostravě,“ usmívá se třicetiletý gólman nováčka. Když na ulici v centru potkal ctitele modrobílých barev, pozdravil se s nimi a šel v poklidu dál. „Nemám každý den rozbité zrcátko u auta,“ pochvaluje si.

Pro děti to nebude!

Opavská jednička doufá v jedinečný estetický zážitek. Mač, na který se nezapomíná. „Stadion bude natřískaný, super atmosféra a skvělý zážitek pro hráče,“ nemůže se dočkat premiéry ve slezském derby. „Baník má dobrou sezonu, přijede v roli favorita. Trenér Páník sází na agresivní styl, což si přenesl do Ostravy ze Zlína. Bude to bolet. My taky musíme přiostřit, chodit do toho podobně a dávat balon rychle od nohy. Chceme vyhrát,“ burcuje.

Také Šrom se obává nepřístojností v hledišti či za branami opavského stánku. Rizik je hodně, emoce budou bublat od nedělního rána. Kritický bude polední pochod ostravských fanoušků v doprovodu uniforem z vlakového nádraží na stadion v Městských sadech. Přesun si vyžádá dopravní opatření. „Máme připravené objízdné trasy. Skupinu povedeme mimo centrum,“ informoval náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Daněk.

Hráči jsou v pozoru a manévry berou s respektem. „Nikdo neví, co se může stát. Všem fanouškům do hlavy nevidím. Nikdo klidný nebude,“ tuší brankář Šrom. Jeho malá dcerka Míša obvykle v hledišti nechybí a fandí tátovi. Tentokrát zůstane s mámou doma. Hlavně kvůli očekávaným ránám z dělbuchů. „Pro děti to úplně nebude,“ pochopil jasně.

Pořadatelský klub vyšel druhé straně vstříc a uvolnil pro ni tisícovku vstupenek. Víc, než by dle regulí musel. „Byla to vzájemná dohoda a náš vstřícný krok,“ vysvětlil manažer Rovňan. Kvůli požadavku policie se hraje už od 14 hodin, aby se zápas nedohrával ve tmě a mohly být lépe identifikovány případné přestupky. Ve dvou z posledních tří vzájemných utkání vnikli diváci na hrací plochu a nějakou dobu se nehrálo.

Podobný scénář hrozí i zítra.