Radakovič: Špatný výkon? Výhra je výhra. Snad přidám další gól brzy

Video k článku 720p 360p REKLAMA Karviná - Sparta: Radakovič srovnává na 1:1! Prosadil se hlavičkou z rohu VŠECHNA VIDEA ZDE

Hodně důležitá trefa, že?

„Hlavně bylo důležité, že jsme vyrovnali hodně brzo. Někdo mi udělal výborný blok, zůstal jsem sám a pak už to nebylo těžké trefit. Věřili jsme, že máme sílu, abychom to zvládli. Soupeře navíc bylo o jednoho méně, takže tím to pro nás bylo jednodušší. Nico (Stanciu) poté krásně vystřelil levačkou, přidali jsme následně i třetí branku a uklidnili jsme se.“

V derby jste při standardkách propadli. Zaměřili jste se na ně o to víc?

„Ano, na útočných i obranných standardkách jsme s asistentem trenéra Kováčem v týdnu tvrdě pracovali a konečně se nám podařilo skórovat. Jsem samozřejmě rád, ale doufám, že na další nebudu čekat zase sedmdesát zápasů.“ (usmívá se)

SESTŘIH: Karviná - Sparta 1:3. Letenští otočili i díky červené kartě, rozhodl Stanciu Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Výkon Sparty však nebyl ideální...

„Víte co, výhra je výhra. Výkon může vypadat, jak chce, ale máme body. V některých zápasech jsme asi hráli líp, ale nebodovali jsme. Tohle je lepší. Ukázalo se, že mančaft má charakter. Prohrávat 0:1 a otočit to na 3:1? Klobouk dolů. Karviná je nebezpečný soupeř, taky měla šance. Jsme rádi za tři body.“

Dá se nějak vysvětlit ten váš ospalý začátek?

„V prvním poločase hráli domácí dobře, musím je pochválit. Byli nebezpeční z brejků a měli šance. My jsme do utkání nevstoupili špatně, ale po té inkasované brance už to bylo nahoru dolů, zbytečně jsme nakopávali dlouhé míče.“

Co se dělo o přestávce?

„Na rovinu jsme si v šatně řekli, že to musíme otočit. Dlouho jsme venku nevyhráli, takže jsme potřebovali konečně odvézt body a začít novou vítěznou sérii. Před tou reprezentační pauzou je to strašně důležité! Bude trochu klid, můžeme se připravit na další zápas. Teď máme Jablonec, pak pohár, to všechno chceme zase zvládnout vítězně.“

Mimochodem, jak jste viděl penaltový faul vašeho gólmana Florina Nity, který potvrdilo až video?

„Já jsem akorát viděl, jak jejich útočník padá. Pak jsme čekali na VAR, který to odpískal, takže asi byla. Musíme věřit rozhodčímu.“

Karviná - Sparta: Totální zkrat Letiče, jasnou penaltu proměnil Plavšič 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Stanciu otáčí na 2:1! Ránu krásně umístil k pravé tyči 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Tutovka domácích! Lingr na hranici malého vápna prověřil Nitu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Karviná - Sparta: Radakovič srovnává na 1:1! Prosadil se hlavičkou z rohu 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Budínský jde do sprch, ironicky zatleskal rozhodčím 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Budínský tvrdě sestřelil Vatajelua na červenou! Původně dostal jen ŽK Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Karviná - Sparta: Budínský bezpečně proměnil pokutový kop, domácí vedou 1:0! 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Nita složil Gubu, Julínek po zásahu videa odpískal penaltu! Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Karviná - Sparta: Lingr sám před Nitou! Ale nestřílel přesně Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Karviná - Sparta: Janečka ve vápně podezřele strčil do Pulkraba Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného