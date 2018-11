Zbývá 15 kol. Jak se v lize rýsuje skupina o titul? Bitva bude i u dna

Půlka sezony pryč? Nikoliv. Vítězstvím vedoucí Slavie nad Zlínem se uzavřela pouze polovina základní části FORTUNA:LIGY. Jak by za současného stavu vypadalo rozdělení 16 týmů do tří skupin nadstavbové fáze soutěže, která se poprvé v historii spustí v květnu? Podívejte se na náš přehled.

Jak by vypadaly všechny tři skupiny nadstavby, kdyby teď skončila základní část ligy?

Jak by vypadaly všechny tři skupiny nadstavby, kdyby teď skončila základní část ligy? • FOTO: koláž iSport.cz

Ještě zdaleka není hotovo, ale vedoucí šestka, která bude hrát ve skupině o titul, se už přeci jen v tabulce rýsuje. Rozestup mezi první Slavií a dvojicí Zlín (5. místo) a Baník (6. místo) činí momentálně 10 bodů, to by z pěti vzájemných bitev udělalo ještě dramatickou podívanou. Jediný, kdo může složení ligové elity ohrozit, je sedmý Liberec, který na ni ztrácí čtyři body.

Skupina o baráž o Evropskou ligu

7. Liberec 23 8. Ml. Boleslav 18 9. Opava 17 10. Teplice 16

Právě v prostřední skupině by měl nový herní model velké kouzlo. Šanci na postup do Evropské ligy by udržely za současného postavení třeba Teplice, které se zatím prezentují proměnlivými výkony. Podobné ambice může mít i nováček z Opavy, který se po špatném rozjezdu a návratu z azylu zvednul, což potvrdil nedělní prestižní výhrou nad Baníkem.

SESTŘIH: Opava - Baník 2:1. Derby pro domácí, pálili Kayamba a Smola Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.