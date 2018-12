Buchta: Zvíře v rohu je dvakrát silnější, probudili jsme instinkt

S Baníkem jste doma prohráli 1:4, jak cenná je pro vás nula?

„Byl to těžký zápas, byla zima, stále jsme se museli hýbat. Negativní je, že jsme nedali gól. Pozitivní, že jsme nedostali, protože na Baníku se nehraje nejlépe. Diváci jej tlačí. Ale našli jsme nového stopera (záložníka Kalvacha), absolutní pochvala. Sice jsem cenu zápasu dostal já, ale já bych tu cenu dal některému ze stoperů. Jem (Jemelka) zablokoval snad tři jasné góly, četl hru. A Kalvi (Kalvach) taky - vyhrával souboje, četl hru, to je velké pozitivum. Celkově je bod málo, protože jsme v situaci, kdy bychom chtěli sbírat tři. Ale neprohráli jsme teď dva zápasy, bude se líp dovolenkovat a budou Vánoce trošku lepší. Ale furt jsme v pozici, že musíme zabrat.“

Nechtělo podobným stylem začít hrát dřív?

„To není náš styl. Trenér ale zmínil, že jsme zatlačení do rohu a musíme probudit zvířecí instinkty. Když je zvíře zatlačené do rohu, tak se začne bránit a je dvakrát silnější. My jsme začali kousat, je tam víc bojovnosti. Ale góly jsme přestali dávat, to je naše slabá strana tohoto půlroku. Máme asi druhý nejmenší počet vstřelených gólů. Je dobrý, že jsme zapracovali na defenzivě, byť obranu skládáme jak skládáme. Jsou tam jiný kluci, musí se ukázat.“

Byl pro vás nejtěžší moment ve 40. minutě, kdy jste po závaru natřikrát řešil šance Ondřeje Šašinky a Diopa?

„Ano, Venca Jemelka se to snažil zablokovat, šlo to ale do protipohybu přímo jim na nohu. Naštěstí jsem byl rychle u něj, skočil do střely. A bylo štěstí, že mě to trefilo. Bylo to o štěstí, byl jsem tam blízko a rychle, ale bylo to štěstí.“

I břevno Stronatiho z 58. minuty bylo štěstí?

„Samozřejmě, došahoval na to, někdy to štěstí mít musíte. Ale nevyválčili jsme bod se štěstím, byli jsme rovnocenným soupeřem Baníku. Bohužel dneska vládly obrany nad útoky.“

Co udělat přes zimu, abyste se vyhnuli bojům o záchranu a odpíchli výš?

„Vypnul bych teď úplně fotbal z hlavy. Užijeme si rodiny, svátky a třetího ledna se znovu uvidíme. Musíme pořádně máknout od začátku. Věřím, že bychom mohli zopakovat jabloneckou jízdu z minulého roku a vyšvihli se co nejvýš.“