Aaronsova mise končí. Co ukázala posila z Anglie v české lize? | iSport.cz

Byla by to stylová tečka za českou misí. Rolando Aarons rozkmital svoje rychlé nohy, doběhl si pro centrovaný míč a v pádu zkusil přehodit gólmana. Povedlo se, jenže smolně přeloboval i branku. Aarons mohl Liberci vystřelit vítězství v podzimní derniéře v chrámu Bohemians, ale nakonec z toho byla jen bezgólová remíza.

„Tolik jsem chtěl vyhrát!“ vykládal po zápase, který pro něj znamenal loučení s českou ligou. „Bylo to tu dobré i špatné. Těší mě, že jsem hrál pravidelně, ale nedával jsem góly, ani na ně nenahrál.“

Možná si ještě vzpomenete na začátek září, když rozjížděl hostování ve městě pod Ještědem: Newcastle, známá značka z anglické Premier League, neposílá svoje hráče do Česka každý týden. Třiadvacetiletý křídelník se nevešel na soupisku United a trenér Rafael Benítez pro něj hledal ideální adresu, kde by mohl pravidelně hrát. V tuzemsku tenkrát ještě nebylo zavřené přestupové okno a důležitou roli zprostředkovatele si střihl Martin Dúbravka: brankář Newcastlu ještě loni chytal právě v Liberci.

„Na začátku jsem byl na Rolanda naštvaný,“ přiznal liberecký kouč Zsolt Hornyák. Upřímně, řekl to trochu ostřeji, ale do novin se to moc nehodí. „Připadal mi jako Alenka v říši divů. Asi si myslel, že je česká liga něco jako vesnická kopaná. Trvalo mu, než si zvykl. Naplno se začal rozvíjet až někdy před měsícem.“

Rolando James Aarons, jak zní jeho celé jméno, v civilu dokázal zaujmout bezprostředností a na hřišti bavil raketovou rychlostí či drzostí v situacích jeden na jednoho. Jenže mu zoufale chyběla produktivita. „Znám svoje kvality a vím, co můžu dokázat. V Liberci jsem to nepotvrdil, minimálně z pohledu čísel,“ uznal. „Ale jsem šťastný, že jsem tady mohl být. Netušil jsem, že je česká liga tak dobrá.“

Teď se musí vrátit zpátky do Anglie, což trenér Hornyák skoro oplakal: „Bohužel si nemůžeme dovolit Rolanda koupit. Sotva si u nás zvykl, bude muset jít do jiného prostředí a celé to absolvovat znovu.“

Jeho budoucnost je zatím v mlze, znovu o ní rozhodne Newcastle. „Uvidíme v lednu. Ve fotbale nikdy nevíte, třeba zase skončím v Liberci,“ prohodil Aarons a česky se rozloučil s reportéry: „Čau.“

