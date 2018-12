Končící boss Opavy: o výměně vedení i pocitech z odchodu Skuhravého | iSport.cz

Asi je v něm trošku hořkosti. S Markem Hájkem se už v opavském fotbale nepočítá, byť by prý uměl zajistit rozpočet do konce sezony. Ekonomická nejistota přetrvává, k tomu se přidala personální. Pokud budou peníze, má klub s vynikajícím fanouškovským zázemím ambice honit tuzemskou špičku. Bez nich může na jaře přijít drsný propad. „Je to nastavené na to, aby se Opava přiblížila Evropě,“ tvrdí podnikatel Hájek. K tomu je ovšem potřeba splnit pár podmínek…

Během podzimu jste prodali do Plzně klíčovou oporu Joela Kayambu. Ekonomická nutnost, že?

„Ano. Tento mikroregion je reklamně a marketingově vytěžitelný pouze pro druhou ligu. Nejvyšší soutěž musíte profincovat z dalších zdrojů. Hledali jsme spíš strategického partnera, jenže klub vlastní město a moc se to nedaří. Žádá přidané hodnoty, ekonomické a dá se říct i morální, které do byznysu moc nepatří. Neměli jsme jinou možnost než plnit rozpočet i tím, že prodáme hráče.“

Má klub zajištěny peníze na zbytek ročníku?

„To je záludná otázka…Pokud bych klub vedl do konce sezony, bez problémů bych ho dokázal zajistit. Tohle jsem řekl i primátorovi. Ale nemůžu garantovat, co bude po Novém roce s novými statutárními orgány. Když se mění statutáři a vedení, měli by logicky přijít lepší lidé, kteří přinesou víc peněz. Nemůžete měnit za horší a ještě bez peněz. Beru to tak, že jsem měl svůj limit. Šlo o to, abych se svým týmem uživil ligu a zajistil zhruba šedesátimilionový rozpočet. Počítám, že ti noví lidé přinesou sto milionů a víc.“

Proč by měli?

„Jsou politicky navázáni na byznys. Podnikatelské hnutí ANO je s ním provázané, jsou tam obrovské příležitosti a vazby. To je to, co my jsme nikdy neměli. Klub vlastní město a primátor je za to odpovědný. Ve fotbale platí jednoduchá rovnice. Větší kvalita=víc peněz pro fotbal. Těším se na to, že klub bude líp zajištěný a přiteče do něj víc peněz. Bonitní podniky v Opavě jsou.