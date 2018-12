Nečekaný konec elitního sudího Příhody! Roli hrály i poměry ve fotbale | iSport.cz

U klubů si 44letý Radek Příhoda během své kariéry získal velký respekt. V posledních sezonách byl pravidelně nasazován na nejtěžší bitvy včetně derby pražských „S“. V minulém ligovém ročníku navíc vyhrál anketu Zlatá píšťalka deníku Sport, v níž hodnotíme výkony sudích v rámci celé ligové sezony. Nyní se však uprostřed další sezony rozhodl k zásadnímu kroku.

„Je to tak. Po zralé úvaze s pískáním končím. Vlastně jsem o tomto kroku začal poprvé vážně přemýšlet už v průběhu podzimní ligové části,“ potvrdil Sportu Příhoda s tím, že šlo pro něj osobně o obtížné rozhodnutí: „Fotbal miluji a nebojím se říct, že pro mě je součást životního stylu. Ale na druhou stranu cítím, že je to nyní správné rozhodnutí.“

Během čtrnácti let v české nejvyšší soutěži Radek Příhoda odpískal 237 utkání. V historickém pořadí mu patří druhá příčka hned za Pavlem Královcem. Rodák z Loun rozhodoval utkání profesionálních soutěží už od července 2004 a postupně se prosadil i jako mezinárodní rozhodčí. Na listině FIFA byl od roku 2008 a na svém kontě má 130 zápasů, což ho rovněž historicky řadí mezi absolutní českou špičku.

Služebně patří Příhoda k nejstarším sudím, nicméně fyzická kondice prý v jeho rozhodování roli nehrála. „Fyzicky bych klidně ještě dva tři roky zvládl. Spíše jsem ale vnímal jistou nejednotu a z ní vyplývající nervozitu, která v posledních měsících kolem sudích opět začala panovat. Nakonec se to přeneslo i do projektu videa, který se přitom v minulé sezoně velmi dobře odstartoval. Je to škoda, pro fotbal to není ideální stav,“ naznačuje.

Odmítl podepsat zinscenovanou petici

Pro pochopení na první pohled nečekaného rozhodnutí je dobré si připomenout pár faktů z minulosti. Rodák z Loun má pověst zásadového rozhodčího, který nepodléhal silovým vlivům. A to ani v dobách, kdy profesionální sudí fakticky řídil Roman Berbr. „Celou kariéru jsem měl při soudcování jednoduchou filozofii: pískej na hřišti co nejlíp všechno, co uvidíš. A když každé utkání takhle odmakáš, v dobrém se ti to vrátí. Od hráčů, klubů, médií, fanoušků. Snažil jsem se prostě moc nevnímat, kdo kde sedí a o čem rozhoduje,“ říká Příhoda.

Nejvíce ligových zápasů 1. Pavel Královec 241

2. Radek Příhoda 237

3. Jan Jílek 209

4. Libor Kovařík 200

5. Pavel Franěk 197 Nejvíce žlutých karet 1. Radek Příhoda 1082

2. Pavel Královec 963

3. Libor Kovařík 870

4. Jaroslav Jára 830

5. Jan Jílek 783 Nejvíce červených karet 1. Jaroslav Jára 75

2. Radek Příhoda 66

3. Václav Krondl 56

4. Libor Kovařík 51

5. Lubomír Puček 49

Když pak navíc před třemi roky vystoupil jeho kolega Libor Kovařík s tvrdou kritikou prostředí kolem sudích namířenou především proti Romanu Berbrovi a Dagmar Damkové coby jeho prodloužené ruce, byl právě Příhoda jedním ze čtyř arbitrů, kteří odmítli podepsat narychlo zinscenovanou petici na jejich podporu.

Za minulé Komise rozhodčích vedené Michalem Listkiewiczem, kterou si proti Romanu Berbrovi prosadil tehdejší fotbalový šéf Miroslav Pelta, byl naopak velmi blízko k tomu, aby v ní usedl. Veřejně se už mluvilo o tom, že se stane jejím členem za Ligovou fotbalovou asociaci. Nakonec k tomu ale nedošlo. Údajně právě kvůli odporu ze strany Berbra. Ten tehdy musel spolknout nejen konec své manželky v čele komise, ale i škrty na listině sudích v čele s „provařeným“ Michalem Patákem. Příhodovo (ne)jmenování se tak nakonec v rámci vyjednávání stalo naopak ústupkem druhé strany.

V právě probíhající ligové sezoně pak Příhoda odřídil sedm ligových utkání. Ve skvělé formě se předvedl v Liberci při ostré přestřelce se Slavií (0:1). Nejdiskutovanější a nejbláznivější byl naopak jeho poslední zápas mezi Slováckem a Spartou (2:1). V něm se nevyvaroval chyby při Costově nafilmovaném penaltovém pádu. Nicméně komise rozhodčích (tentokrát už ta Chovancova, v níž mají po odvolání Romana Hrubeše jasně navrch Berbrovi stoupenci) mu vzápětí ústy Jiřího Kureše do jisté míry tendenčně vytkla i další pochybení. Rozhodnutí o nich navíc přijala nezvykle rychle hlasováním per rollam, tedy mimo své obvyklé zasedání.

Zatrpklý vůči českému fotbalu však prý Příhoda není. Naopak si umí představit v jeho prospěch dál pracovat. „Zkušeností - včetně těch mezinárodních - mám dost. Rád je využiji. A chtěl bych touto cestou ještě poděkovat klubům, trenérům, hráčům i některým kolegům za to, co jsem na hřišti za těch 15 let mohl prožít. A poděkovat chci i fanouškům. Protože fotbal je tu hlavně pro ně a tak jsem to vždycky bral i já,“ dodává.