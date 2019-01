Kadlec se vrací, začne ve Spartě přípravu. Co všechno ho trápilo? | iSport.cz

Sparťanským fanouškům i široké fotbalové veřejnosti trochu sešel z očí. Není se čemu divit, do posledního utkání v rudém dresu naskočil Václav Kadlec v květnu loňského roku. Tehdy si v duelu v Jihlavě poranil koleno, ještě před poločasovou přestávkou musel střídat a bylo zřejmé, že ho čeká pauza. Ani on sám však nečekal, že se nucená stopka protáhne na téměř osm měsíců.

Nyní Kadlec hlásí návrat do akce, podle informací deníku Sport by se měl hlásit společně s dalšími členy prvního týmu zítra na startu zimní přípravy. „Vašek je zdravý a připravený k plnému tréninku,“ potvrdil na konci kalendářního roku hráčův agent Pavel Paska.

Po nekonečných peripetiích tak má útočník znovu naději, že se v plné kondici vrátí do akce. To se ostatně očekávalo už na startu sezony, Kadlec se bezprostředně po květnovém zranění podrobil artroskopii, následně začal koleno zatěžovat. „Věřím, že budu brzy zpátky,“ poslal fanouškům vzkaz z letního soustředění Sparty v Rakousku.

Koleno ovšem nereagovalo tak, jak by si hráč představoval. Při větší zátěži začalo otékat, Kadlec se proto vydal na šestitýdenní léčení do Německa. Po něm opět začal trénovat, na podzim se zdálo, že by se mohl do v té době zraněními sužovaného kádru vrátit. Jenže přišla další komplikace.

„Útočník Václav Kadlec v pondělí absolvoval lehčí operační zákrok v oblasti kolene. Do konce roku tak do zápasů nezasáhne. Zákrok provedl v Nemocnici Na Františku týmový lékař Miroslav Sinkule,“ informovala začátkem listopadu na svém webu Sparta.

Místo pomoci týmu, kterému se ve druhé polovině hrubě nedařilo, tak byl Kadlec nucen podstoupit další rehabilitační proces. „Občas věci nejdou tak, jak bychom chtěli a očekávali. Není to pro mě lehká situace, vzhledem ke všem okolnostem, ale není všem dnům konec a věřím, že se dám dokupy a ještě všem, co už si myslí, že na to nemám, a hlavně sobě, dokážu, že mám před sebou ještě hodně krásných let,“ napsal na svém Instagramu.

Nyní se výrazně přiblížil tomu, aby svým slovům dostál. Výborná zpráva je to i pro Pražany, trenérovi Zdeňku Ščasnému by se s návratem bývalého hráče Frankfurtu či Midtjyllandu do akce otevřely další možnosti, jak poskládat základní sestavu. Kadlec je sice útočník, nastoupit ale může i na pravém kraji středové formace. Je ovšem velkou otázkou, v jakém rozpoložení, především psychickém, po dlouhé pauze bude.

Minulou sezonu zakončil s bilancí šesti gólů a jedné asistence v 21 zápasech. Víc tref v rudém dresu v nejvyšší soutěži tehdy zvládl pouze Josef Šural (9). Pokud by se Kadlec během krátké zimní přípravy dokázal dostat do dřívější formy, mohl by výrazně pomoci Spartě ve snaze o záchranu mizerně rozjetého ročníku.