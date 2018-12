Silnější Sparta by pro český fotbal byla dobrá, tvrdí nečekaný střelec Kozel | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Spartě jsem rozjel autobus, smál se Kuka po Silvestrovském derby VŠECHNA VIDEA ZDE

Je z vás na stará kolena najednou střelec?

„Kdepak. Dva góly jsem dal z penalt, protože se nějak nemohli najít ti, kteří by je chtěli kopat. Dopředu jsme si exekutory neurčovali, až takhle do detailu jsme nešli.“ (usmívá se)

Kolik jste jako obránce stihnul hattricků?

„V kariéře pár ano, na Silvestra byl můj první. Ani za Slavii jsem nedal tři góly v jednom zápase.“

Překvapilo vás, jak kvalitní bylo derby legend nad 45 let?

„Bylo to živé, viďte? Od začátku to bylo rychlejší než minule. Možná k tomu přispěl rychlý gól, museli jsme pořád dotahovat. Škoda, že jsme po obratu neudrželi vedení, ale v kontextu celého zápasu to byla asi zasloužená remíza.“

Jak byste zhodnotil rok 2018 z pohledu Slavie a Sparty?

„Z pohledu Slavie velká spokojenost, hlavně podzim byl dobrý. Slávisté mají potenciál se dostat ještě výš, přál bych jim to. A Sparta? To ať si zhodnotí oni, ale silnější Sparta by byla pro český fotbal dobrá.“

Vadí její současná situace i vám jako trenérovi mládeže?

„Ve velkoklubech je těžké, aby se mladí dostali rovnou do áčka. Určitou šanci by cítit měli, pak by s klubem víc žili. Když budou vědět, že se s nimi počítá, bude to pro ně prospěšné. Třeba Michal Sadílek z Eindhovenu není v malém týmu a šanci dostane, protože potenciál má.“

Co si přejete do nového roku?

„Aby byl z hlediska fotbalu úspěšnější. Můj tým nepostoupil na mistrovství Evropy, snad se to českému mužstvu zase brzy povede. Nejen mládežnické reprezentaci, ale i dospělé. Potřebujeme dobré výsledky, aby měli fanoušci radost.“

Bílek sundal sako a z kanceláře šel bránit Lafatu. Má pořád fýzu, všiml si 720p 360p REKLAMA

Lafata po prvním Silvestrovském derby: Ať Sparta příští rok zase budí respekt 720p 360p REKLAMA

Šilhavý to má stále v noze. Sám se nemůže dočkat kvalifikace o Euro 720p 360p REKLAMA