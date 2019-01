Skuhravý během zimy nevypnul ani na den: Na jaře chceme být jiní | iSport.cz

Čím to, že jako jeden ze tří ligových týmů nevyrazíte do tepla na přírodní trávu?

„Bylo to čistě moje rozhodnutí. Příprava je letos kratší než dřív a myslím, že aklimatizace po návratu by pro nás nemusela být příznivá. Věřím, že i v Česku máme takové podmínky, díky kterým se dobře nachystáme na ligu. Proto zůstaneme doma a dáme si týdenní soustředění v Hradci, kde budeme mít kvalitní umělku i skvělou regeneraci.“

Přiznejte, podařilo se vám přes svátky aspoň na chvíli vytěsnit trýznivou situaci Dukly z hlavy?

„Nevypnul jsem ani na den. Pořád jsme řešili nové hráče: tolik jako v prosinci jsem jich nikdy neviděl. Nevytěsňoval jsem fotbal z hlavy, vzhlížím k novým zítřkům a tvrdím, že chceme být na jaře jiní.“

K tomu mají pomoct i čerstvé posily z druhé ligy, obránce Daniel Kozma a útočník Vojtěch Hadaščok?

„Tyhle dva hráči by měli do týmu přinést hladovost. Věřím, že oba ukážou, že ligu můžou hrát. S tímhle cílem jsme si je vybrali, bojovali jsme o ně. Věřím, že je to krůček k tomu, abychom změnili charakter týmu ve smyslu aktivity v zápasech.“

O tohle vám na jaře půjde?

„Jednoznačně chceme být aktivnější a hrát kondičně náročný fotbal. Vlastně jsem si ani neanalyzoval herní způsob, kterým jsme se prezentovali na podzim. Chceme začít od začátku a být aktivnější, nebezpeční v celém zápase. O to se budeme snažit v přípravě, i když je krátká.“

Plánujete i další posily?

„Chtěli bychom zkušeného osového hráče, středního záložníka nebo útočníka. Otázka je, jestli se nám povede ho přivést. Hodně bychom měli získat i uzdravením Marka Hanouska, Honzy Holendy a návratem Lukáše Holíka z hostování: věřím, že má potenciál. Z hostování jsme si stáhli i Samuela Dancáka, jenž mě zaujal, když s námi v prosinci trénoval. Všechny tyhle změny mají pomoct k tomu, aby mužstvo mělo tvář a v každém zápase dokázalo svou hrou bojovat o dobrý výsledek.“

Chystáte i mentální přípravu? U posledního týmu ligy by možná nebyla od věci.

„Přemýšlíme o tom, rozhodně chceme mentální trénink dlouhodobě zapojit do přípravy. Vůbec to ale není otázka toho, v jaké jsme po podzimu situaci. Chceme do přípravy dostat nějakou teambuildingovou akci, aby si obměněný kolektiv co nejrychleji sedl. Věřím, že jsme vybrali pracovité hráče, ale potřebujeme je v časové tísni stmelit.“

Najmete na mentální trénink externistu, nebo si vystačíte sami?

„V Opavě jsme to dělali s kolegou Míšou Kosmálem a něco jsem absolvoval sám, takže se tyhle prvky budu do přípravy snažit dostat já. Chtěl bych přesvědčit hráče, že mentální příprava je stejně důležitá jako trénování kondice, taktiky nebo techniky. Rád bych, aby to kluci pochopili a investovali do sebe. Bez toho, aniž by chtěli oni, nemám šanci. Jak už jsem zmínil, chceme být na jaře jiní a budeme se snažit, aby to bylo na hřišti vidět.“

