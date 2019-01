Král: Reálná nabídka ze Sparty nepřišla, ve Slavii se chci stát oporou | iSport.cz

Už si zvykáte na slávistické barvy?

„Přeci jen jsem je na sobě už párkrát měl, za Slavii jsem hrál. Určitě je to příjemný pocit a těším se na soustředění.“

Jste před odletem nervózní, nebo natěšený na to, co vás v novém klubu čeká?

„Lehká nervozita tam na začátku samozřejmě byla. Přicházíte do kabiny mistrů, kde už hráči mají spousty za sebou. Já jsem tam nováček, takže určitě ano. Na druhou stranu je to pro mě obrovská motivace, že jsem se dostal do takového klubu. Z větší části je ve mě natěšenost.“

S čím přicházíte do Slavie?

„V nejbližší době bych se chtěl poprat o místo, dostat se do osy mužstva. Společně s týmem vyhrát titul a postoupit co nejdál v Evropské lize.“

Je reálné, že byste jaro strávil na hostování v Teplicích?

„Teď o žádném hostování vůbec nepřemýšlím. Chci se probojovat do sestavy a stát se oporou. Snad nějaké hostování nebude potřeba.“

Za trenéra Šilhavého přicházel z Teplic do Slavie stoper Michael Lüftner, který postupně dostal ze sestavy Jiřího Bílka a stal se velmi rychle oporou. Představujete si podobný scénář?

„Kdyby to bylo takhle, budu jedině rád. Ale to se ukáže v přípravě a potom v sezoně, jaké budu podávat výkony.“

Vykoupený Král je zpátky ve Slavii. Dává jeho přestup smysl?

Jste rád, že přicházíte hned na začátku přípravy?

„Rozhodně. Kdybych přišel až v průběhu, neměl bych takovou šanci se ukázat. Je jenom dobře, že se to domluvilo a od startu jsem s klukama.“

Nicméně prosadit se do sestavy bude hodně těžké, souhlasíte?

„Je to tak. Ale já už jsem nějakou dobu plánoval přesun z Teplic, na konkurenci jsem byl nachystaný, pro mě to nebude nic nového. Je třeba se o to poprat a věřím, že se stanu oporou.“

Mohl jste jít do zahraničí, nakonec jste skončil ve Slavii. Berete takový transfer jako něco podobného?

„Když se na to koukám s odstupem času, je možná dobře, že nevyšla Francie (Král měl v létě velmi blízko k přestupu do Bordeaux, pozn. autora). Dostal jsem novou šanci a nový impuls, těším se na to.“

Jak reálný byl přestup do Sparty?

„Nemyslím si, že přišla nějaká reálná nabídka, takže jsem se spíš rozhodoval pro Slavii. Doufám, že jsem udělal dobrý krok a věřím, že mi Slavia pomůže v růstu. Záleželo na dohodě klubů, táhlo se to, ale nakonec to dobře dopadlo.“

Nemáte obavy z tvrdé přípravy trenéra Trpišovského, který je vyhlášený tím, že se hodně běhá?

„Vyloženě běhání mě nevadí, už jsem pár těžkých příprav zažil. Jsem na to připravený a těším se. Je to příprava v novém klubu, jsem na to zvědavý.“

Hrál trenér Trpišovský velkou roli v tom, že jste se nakonec rozhodl pro Slavii?

„Určitě. Trenér Trpišovský chce hrát fotbal, který mi může vyhovovat a i to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem šel do Slavie.“

On vás se sportovním ředitelem Janem Nezmarem navíc hodně chválil…

„Poslouchá se to hezky, ale když o vás někdo říká takové věci, musíte je potvrdit. Já jenom čekám na to, až dostanu šanci a budu se snažit to ukázat na hřišti.“

Berete jako výhodu, že jste využitelný na více postech?

„Je jenom dobře, že umím odehrát víc postů. Zvládnu i defenzivního záložníka, je jen na trenérovi, kam mě postaví.“

Můžete výhledově nahradit Tomáše Součka na pozici defenzivního záložníka?

„Nespekuloval bych o nějakém odchodu, to samozřejmě nevím. Jsem tady první den, všechno se ještě postupem času vytříbí.“