Kayamba v Plzni překvapil češtinou. Parťáky chce poznávat na kávě | iSport.cz

Kayamba si ještě nedávno přivydělával jako šatnář na diskotéce. V sobotu dopoledne už ale pobíhal na tréninkovém hřišti v soupravě Viktorie Plzeň. Tedy v barvách účastníka Ligy mistrů, obhájce ligového titulu.

„Dneska jsme měli první trénink, dlouho jsem na to čekal. Jsem rád, že jsem dotrénoval, bylo to dobrý. Hrát za Plzeň je splněný sen. Je to velký klub, pro mě je to teď realita,“ hlásila spokojeně opavská posila.

Kayamba se ke špičkovému angažmá proklestil až z krajského přeboru, v Česku musel překonat mnoho překážek, aby dosáhl velkého cíle a stal se profesionálním fotbalistou. Pro lepší zapadnutí do země se naučil jazyk, na tiskové konferenci odpovídal lehce nervózně, přesto s velmi obstojnou češtinou.

„Hodnotím ho hodně pozitivně. Je bomba, že umí česky. Na tréninku on i kluci, co k nám přišli, předvedli dobré věci. Je jen na nich, jak se do týmu zapracují,“ chválil novu plzeňskou posilu záložník Jan Kovařík.

Plzeň rychlonohého, výjimečně technicky nadaného hráče sledovala delší dobu. Kayamba na sebe upozornil v Opavě, kde klubu v minulé sezoně pomohl k postupu do ligy a jako velká opora vplul na podzim i do nejvyšší soutěže.

Když Viktoria hodila laso, Kayamba se nerozpakoval a přijal velkou výzvu. „Pro mě je to velký krok, zahrát si za Plzeň. Ale věřím, že není poslední. Hodně jsem makal a bojoval, abych se sem dostal,“ přiznal drobný hráč.

Ještě v Kongu se svými kamarády na Plzeň sázel a sledoval výborné výsledky západočeského klubu. „To bylo asi před sedmi lety, kdy Plzeň skoro pořád vyhrávala,“ culil se po nástupu do západočeského celku.

Také díky znalosti češtiny by do plzeňského kolektivu, který bývá v lecčems velmi specifický, mohl rychle zapadnout. „Některé kluky znám, ale úplně osobně nikoho. Ale na to máme čas, budeme chodit na kafe, abych je poznal co nejdřív,“ hlásil rychlonohý krajní záložník.

„Kluci jsou tady výborní, věřím, že nám to bude fungovat. Město jsem zatím moc nepoznal, jsem tady teprve tři dny. Ale vypadá to dobře, město mi přijde lepší než v Opavě,“ prozradil.

Na krajích hřiště čeká Kayambu velký boj o místo v sestavě, třeba s Ubongem Ekpaiem, který přišel do Plzně v létě. „S Ekpaiem jsme si psali na Instagramu, trošku se znám ještě s Kubou Řezníčkem. Už na prvním tréninku bylo vidět, že kluci jsou někde jinde. Hráli Ligu mistrů, mají velkou kvalitu,“ smekl před svými novými parťáky.