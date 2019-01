Útočníci v Plzni? S takovou kvalitou by byla škoda hrát na jednoho, hlásí Fitzel | iSport.cz

Po drilu z úvodních dnů přípravy se Plzeň proti soupeři z ČFL rozjížděla poněkud ztěžka. Gólostroj se ale nakonec rozběhl. Druhý tým aktuálního ročníku FORTUNA:LIGY si s Ústím nad Orlicí poradil s přehledem.

„Je jednoduché tento zápas zhodnotit. Vyhráli jsme 6:0, takže to splnilo očekávání, které jsme měli. Nikdo se nezranil, soupeř byl příjemný. Zkrátka taková součást přípravy a tréninku, jenž nyní absolvujeme,“ popisoval plzeňský asistent trenéra Dušan Fitzel.

Hned na úvod se blýskla hlavní posila týmu ze Štruncových sadů Jean-David Beauguel. „Samozřejmě příjemné. Kvůli gólům dorazil, tak věříme, že bude takto pokračovat i nadále,“ poznamenal Fitzel k útočníkovi, který na západ Čech dorazil ze Zlína.

Momentálně je již třetím hráčem současného kádru Plzně, který nepochází z České republiky nebo Slovenska. To je v plzeňském prostředí naprostá anomálie. „Počkal bych si až na ligu a hodnotil s odstupem času. V tuto chvíli je to ale zajímavé. Jak bylo v utkání vidět, Beauguel i Kayamba přinesli něco jiného,“ uvedl Fitzel.

Dva zmínění fotbalisté nastoupili ve druhé pětačtyřicetiminutovce. Tím mnohem viditelnějším byl Beauguel, ovšem proč si vysloužili laso z mistrovského celku naznačili oba. „Joel Kayamba byl extrémně rychlý a prosazoval se, což bylo příjemné. Jean dal dva góly, takže v tuto chvíli to vnímám jako přínos,“ hodnotil pětapadesátiletý kouč.

Spolu se svým trenérským nadřízeným Vrbou mají na hrotu sestavy hodně možností a málo místa. Na místenku v základní jedenáctce si brousí zuby hlavně čtveřice vlčáků. Jmenovitě Tomáš Chorý, Jean-David Beauguel, Marek Bakoš a Jakub Řezníček.

Útočníka může v klidu zahrát i Erik Pačina. Ke všemu Michael Krmenčík je na marodce. „Chuť je vidět na všech. Možná ta místa v sestavě budou v útoku dvě, to teď nevíme. Máme před sebou ještě celou přípravu. Pokud by tu měla zůstat taková kvalita, tak by byla škoda, aby hrál jen jeden,“ řekl Fitzel.

Že by ale už teď v Plzni byla změna rozestavení na pořadu dne se říct nedá. „Zatím nad tím nepřemýšlíme, navzdory tomu, že jsme v úvodním utkání hráli 4-4-2. Uvidíme, jak se všechno vyvine, toto byl jen první přátelák,“ sdělila pravá ruka Vrby.

Situace se bude dále vyvíjet už v sobotu, kdy červenomodrá družina přivítá Sokolov.

Je otázkou, jestli bude na umělém trávníku k vidění Martin Zeman, který proti Ústí nad Orlicí nenastoupil. Celkově poslední měsíce zápasově strádal a cesta na kraj zálohy se bude hledat jen těžko. Fitzel však není toho názoru, že by pondělní absence devětadvacetiletého hráče měla něco znamenat. „Nevzali jsme ho, protože jsme chtěli, aby hrálo dvacet lidí. I další dva kluci nebyli. Příští zápas bude zase někdo jiný,“ zakončil Fitzel.