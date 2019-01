Odchod Tetteha do Galatasaraye? Střelec Sparty teď není na prodej | iSport.cz

Tetteh má za sebou vynikající podzim. Pokud se někdo dokázal prodrásat ze sparťanského marasmu, byl to právě on. Mladý talent z Ghany zatížil konta soupeřů celkem devíti ligovými góly, je aktuálně nejlepším střelcem Sparty. A ta o svůj drahokam rozhodně nemá v úmyslu přijít. „Tetteh je v tuhle chvíli neprodejný, Sparta na něm chce stavět,“ potvrdil zdroj detailně obeznámený s děním v klubu.

Postoj letenského klubu je logický. Za vytáhlého kanonýra v tuhle chvíli nemá adekvátní náhradu. S ohledem na to, že druhá polovina ligového ročníku startuje za necelý měsíc, by ji navíc velice těžko sháněla. Tetteh má navíc v pouhých jednadvaceti letech obrovský předpoklad, že se bude nadále zlepšovat. Tím by logicky rostla i jeho cena na přestupovém trhu.

„Spekulacemi v médiích se nezabýváme, Benji je pro nás důležitý hráč, na podzim dal devět gólů. Neřešíme to, co se píše. Pro nás je platným hráčem kádru, na kterého spoléháme,“ upozornil asistent trenéra Letenských Radoslav Kováč.

Není tajemstvím, že Tetteha v posledním období důkladně monitoruje celá řada klubů z nejlepších evropských lig. Podle informací Nedělního Sportu ale dosud k žádné oficiální nabídce nedošlo, ani v případě zmíněného Galatasaraye.

A pokud by se tak stalo, Pražané by ji smetli ze stolu.

