Plzeň - Ústí nad Labem 6:1. Trefily se ofenzivní posily Kayamba i Beauguel | iSport.cz

"Jsem rád, že jsme to odehráli, dali hodně branek, a doufám, že naše ofenziva bude úspěšná i v dalších zápasech," řekl novinářům plzeňský trenér Pavel Vrba. "Vytáčeli jsme 20 hráčů a dali příležitost celému širšímu kádru, teprve teď začneme trošku pracovat na vytvoření té základní jedenáctky ve Španělsku," doplnil kouč.

Plzeň proti Ústí hrála opět systémem 4x30 minut jako se Sokolovem. Dnes se prvního gólu fanoušci dočkali až v 56. minutě, kdy se z dorážky prosadil Tomáš Chorý.

Domácí se ve třetí a čtvrté čtvrtině zlepšili a navýšili vedení. V 63. minutě se z dálky trefil Marek Bakoš, chvíli po něm přesně hlavičkoval Pačinda a v 80. minutě skóroval i Tomáš Hořava.

Ústí snížilo díky Lukáši Matějkovi, ale Plzeň v závěru ještě dvakrát udeřila. Akci Milana Havla zakončil Joel Kayamba, který dal premiérovou branku po zimním příchodu z Opavy. Ve 109. minutě se prosadil ještě Beauguel. Francouzský útočník ve třech přípravných duelech dohromady zaznamenal čtyři góly.

"Jsem samozřejmě rád, že zatím se těm ofenzivním hráčům daří, ale ono to není jenom práce těch ofenzivních hráčů, ale celého mužstva. To, že jsme dali tolik gólů ve třech zápasech, je jenom dobře," uvedl Vrba.

Plzeňští se v Málaze nejprve 23. ledna utkají s čínským celkem Wu-chan Čuo-er, poté ještě narazí na maďarský Puskás Akadémia, CSKA Sofia a New England Revolution ze zámořské MLS.

"Kádr zůstává stejný plus to doplní ti hráči, kteří jsou po operacích. Uvidíme, jak na tom budou zdravotně a jestli se v závěru soustředění zapojí do zápasů. Zatím je to 50 na 50," přiblížil Vrba a dodal, že kádr zúží až po soustředění.