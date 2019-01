Návrat odchovance? Olomouc usiluje o příchod světoběžníka Vacka | iSport.cz

Sparta do týmu zapracovává posily, na snímku jedna z nich, záložník Kamil Vacek • Pavel Mazáč (Sport)

Fotbalistům Olomouce patří po nevydařené podzimní části FORTUNA:LIGY až čtrnácté místo, a tak se vedení Sigmy rozhodlo posílit kádr. Na Hanou už dorazil stoper Vít Beneš (30), který se do české soutěže vrací po roce a půl stráveném v Maďarsku. Dalším přírůstkem do kabiny by mohl být středopolař Kamil Vacek (31), současný hráč dánského Odense.