Jankulovski o posilách Baníku i práci v klubu: Občas se radím s Grygerou | iSport.cz

Přestože interní strategie Baníku tkví v nekomentování probíhajících přestupových jednání a nezrealizovaných transferů, sportovní ředitel Marek Jankulovski udělal výjimku. V hotelové lobby upřímně popsal všechny záležitosti posledních dnů. „S Puškáčem i Kozákem jsme jednali, ale stále platí, že máme v útoku pět kvalitních kluků. Věřím jim,“ zdůrazňuje.

Je Baník vyzbrojen na jarní boj o poháry?

„Myslím, že je. Devatenáct podzimních zápasů hovoří za vše, jsme na třetím místě tabulky. Máme výbornou defenzivu, patříme v tomto ohledu k nejlepším. A zatím přišel jeden kvalitní hráč, který podle mě zvedne konkurenci, což je vždycky zdravé a důležité. Hlavně si přeji, aby se nám vyhýbaly zdravotní problémy, kterých jsme v minulém roce měli možná až moc. Hodně hráčů chybělo ve spoustě zápasů, takže i navrátilci mohou zvednout konkurenci. Jsem spokojený.“



Může se stát, že do kádru ještě někdo přijde?

„Samozřejmě, to je fotbal. Víme, kde bychom eventuálně mohli posílit. Dokud je přestupové okno otevřené, může se stát všechno. Díváme se, mluvíme s trenérem, jednáme, sondujeme. Uvidíme, co se ještě stane. Na druhou stranu, tým svou kvalitu demonstroval.“



Po podzimu trenér Bohumil Páník prohlásil, že by si přál přivést dva až tři hráče. Co říká na to, že zatím přišel jen jeden?

„Za ta léta zkušeností vím, že každý trenér by chtěl mít ve svém kádru spoustu dobrých hráčů. Čím víc jich má, tím větší má výběr. To je úplně normální. Druhá věc je, jaké jsou možnosti klubu, je třeba brát v potaz všechny okolnosti. Když jsem nastupoval, řekl jsem, že naší prioritou je stabilizace kádru. A když se bude posilovat, tak aby to mělo hlavu a patu, ne jako v minulosti.“



Což se v létě povedlo.

„Přivedli jsme tři hráče, kteří zapadli tak, že to možná ani někdo nečekal. Touto cestou chceme jít dál, stejně tak chceme pracovat s odchovanci. Pokud má přijít někdo nový, musíme být všichni přesvědčeni, že to pro nás bude přínosem.“



To je někdy kamenem úrazu?

„Pro někoho může být Baník výzvou, zvlášť když jsme třetí. Ale případné posily to nebudou mít lehké, protože tým šlape. Musí se bojovat, je tady konkurence. I z tohoto důvodu skončili někteří hráči v týmech, kde třeba není skoro žádný útočník. Baník má Baroše, Diopa, Kuzmanoviče, dva Šašinky. To je pět kvalitních ofenzivních hráčů, což je nadstandardní situace. Nemáme důvod dělat ukvapené přestupy, počkáme si.“



Ale fanoušci jsou namlsaní. Vnímáte, že jste si v létě nastavili laťku hodně vysoko?

„Může to tak být, očekávání je veliká, fanoušci jsou nadšení. Já jsem v létě nevěděl, co mě čeká, protože jsem to v životě nedělal. Ale po půlroce můžu říct, že to pro mě byla výzva. Potom jsme udělali tři přestupy, kterým sice možná někdo nevěřil, ale všechny sedly. Jsou to hráči základní sestavy, odvedli velkou kvalitu a stali se oporami. A je pravda, že o to těžší to teď máme. Fanoušek čeká, že přivedeme podobnou kvalitu, což vám samozřejmě nezaručí nikdo. Proto jsme opatrnější, i pozice v tabulce nám dovoluje, že si můžeme počkat, zvážit to a neunáhlit se.“



Veřejnost nejméně ve dvou případech vnímala, že jste byli blízko získání Davida Puškáče a Libora Kozáka. Proč tito útočníci nakonec neskončili v Baníku?

„O některých hráčích jsme uvažovali, ale ve finále se musí sejít vše. Nechtěl bych se k tomu moc vyjadřovat, protože u nás nejsou. Skončili jinde, takhle to ve fotbale bývá. Mohu potvrdit, že šlo o ofenzivní hráče, ale já budu vždycky první, který bude tvrdit, že jich máme aktuálně dost. Na podzim naši kluci kvalitu ukázali, takže není prioritou Baníku za každou cenu někoho přivést.“



Ale o tyto dva jste stáli, hráči to sami přiznali.

„Puškáč s Kozákem mohli být u nás, ale už je úplně zbytečné popisovat, proč k tomu nedošlo, proč šli jinam a podobně… Už mě zajímají jen potenciální jiné posily, které by se eventuálně podepsaly.“



Třeba záložník Rudolf Reiter z Bohemians?

„Nezastírám, že Baník zájem má. Je to kvalitní hráč, který by zvýšil konkurenci. Sami dobře víme, že aby byl kádr kvalitní, potřebujeme mít zdvojené posty. Na pravé straně máme Filouse (Martina Filla) a pak Jakuba Bolfa. Ten je ještě mladý, musí se učit, pracovat a získat zkušenosti. Reiter je jeden z vytipovaných hráčů, ale Bohemians jsou dnes v situaci, kdy budou dělat vše pro to, aby se zachránili. A protože Reiter je jejich klíčový hráč, nemyslím si, že by k nám teď na jaro přišel.“



Na druhou stranu, Baník na rozdíl třeba od Jablonce neoslabil. Dá se to považovat za úspěch?

„Určitě, ale kam by ti kluci vlastně nyní šli? Zažili složité roky, dnes jsme v půli dlouhé cesty, kterou jsme si stanovili. Kluci si váží toho, že jsou třetí, jsou spokojení. Těší mě, že se jim v Baníku líbí nejen na hřišti, ale celkově. Nečekám, že by nás někdo opustil. Ano, kdyby přišla nějaká super nabídka, tak bychom se bavili a jednali. Ta však dosud nepřišla, takže jsme neoslabili. Naopak přišel Kuzma, který je zkušený, pravidelně hrává spoustu let. Navíc je univerzál, může hrát v ofenzivě úplně kdekoliv, což je obrovská výhoda. Do sestavy může okamžitě promluvit.“



A co se týče konkurenčních týmů?

„Člověk je sleduje jen po očku, mě zajímá Baník. Pak je to stejně jen o výsledcích, podle toho se všechno hodnotí.“



S jakými plány půjdete do jara?

„Už v létě jsem říkal, že jsme tady začali něco budovat a strategii teď máme postavenou trochu jinak. Cílem bylo skončit do desátého místa, protože všichni víme, jaké byly minulé roky. Nejde hned všechno přeskočit a cíle přehodnocovat. Na druhou stranu, realita je taková, že podzim nám vyšel nad očekávání. Asi by se tomu všichni zasmáli, kdybychom mluvili o třetím místě před prvním kolem s Jabloncem. Pokorně si toho vážíme, ale slyšet teď ode mě jako sportovního ředitele, že chceme skončit desátí, to by nebyl můj styl. A nebylo by to ideální, protože jsme ambiciózní klub. Devatenáct kol nebyla náhoda, chybí už jen jedenáct utkání, takže věřím, že se popereme, abychom minimálně do šestky skončili. A tam pak bojovali. Mužstvu věřím.“



Změnil se nějak váš vztah k Milanu Barošovi? Byli jste spoluhráči, teď jste jeho nadřízený.

„Trošku, ale tím, že se známe spoustu let, tak vztah zůstává víceméně stejný. Dneska jsem sice na druhé straně, ale respektujeme se. Barymu stále věřím. Je třeba říct, že na podzim chyběl v deseti utkáních, což je více než polovina. Měl pět zápasů stop, pak byl zraněný. Ale teď má velkou chuť, je fit a já si myslím, že může být na jaře naší největší posilou. Je to lídr a tahoun. Víme, že kariéra se mu blíží ke konci, takže bude chtít pro Ostravu udělat ještě něco navíc.“



Mimochodem, na začátku jste přiznal, že jste šel v létě do neznáma a že se učíte. Vaši bývalí spoluhráči, Zdeněk Grygera či Tomáš Rosický, se vrhli do stejné role. Radíte si?

Určitě, patří to k tomu. Pro mě je to pořád škola, učím se. Zdeněk je v manažerském vývoji déle, má kontakty, takže mu občas zavolám a bavíme se. Rád si od něj nechám poradit, i když je mladší. (usmívá se) A Rosa do toho naskočil až teď, ale ve Spartě už nějakým způsobem fungoval. Vzal si na sebe těžkou úlohu, protože všichni věří, že to zlomí, ale zároveň je veřejnost ke Spartě strašně náročná. Měl skvělou kariéru, je to respektovaný kluk. Přeju mu, aby byl nakonec úspěšný.“